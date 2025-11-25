Ένας άνεργος γιος υποδύθηκε τη νεκρή μητέρα του για να εισπράξει χιλιάδες ευρώ ετησίως από τη σύνταξή της, σε μια υπόθεση που οι ιταλικές αρχές έχουν ονομάσει «σκάνδαλο Mrs. Doubtfire», σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Ο 56χρονος άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του μετά το θάνατο της μητέρας του πριν από τρία χρόνια, κρύβοντας το μουμιοποιημένο πτώμα της στο οικογενειακό τους σπίτι, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Η μητέρα του απατεώνα, Graziella Dall’Oglio, πέθανε σε ηλικία 82 ετών και ο γιος της δεν ανέφερε ποτέ το θάνατό της.

Αντ’ αυτού, έβαλε το πτώμα της σε έναν υπνόσακο και το έκρυψε στο δώμα με το πλυντήριο του σπιτιού τους, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Όταν οι αρχές βρήκαν την Dall’Oglio, το πτώμα της είχε μουμιοποιηθεί, σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλείται η New York Post.

Όλο αυτό το διάστημα, ο γιος της μιμούνταν σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια της μητέρας του, μέχρι και το μακιγιάζ της, και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή της. Κατάφερε μάλιστα να ανανεώσει την ταυτότητά της σε μια κυβερνητική υπηρεσία στα περίχωρα της Μάντοβα μετά το θάνατό της, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα.

Με τη σύνταξη της μητέρας του και χάρη σε τρία σπίτια, ο γιος κατάφερε να βγάζει περίπου 61.000 δολάρια ετησίως.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι υποβλήθηκε σε μια «μεταμόρφωση τύπου Mrs Doubtfire», σε αναφορά στην ταινία του 1993 στην οποία ο Ρόμπιν Γουίλιαμς υποδύεται έναν πρόσφατα διαζευγμένο κωμικό που αποφασίζει να υποδυθεί την τέλεια οικονόμο για να μπορεί να βλέπει τα παιδιά του, προσπαθώντας παράλληλα να απομακρύνει τον νέο σύντροφο της πρώην συζύγου του.

Ωστόσο, ένας οξυδερκής κυβερνητικός υπάλληλος τελικά κατάλαβε το σχέδιό του, αφού παρατήρησε τα φαινομενικά «αρσενικά» χαρακτηριστικά του, όπως τη βαθιά φωνή και τον «χοντρό» λαιμό του, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο υπάλληλος ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες συνέκριναν φωτογραφίες της Dall’Oglio και του γιου της και συνειδητοποίησαν ότι τους είχε εξαπατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο γιος επέτρεψε στις Αρχές να ψάξουν το σπίτι του, όπου ανακάλυψαν το πτώμα της Dall’Oglio, αν και οι αξιωματούχοι δεν υποψιάστηκαν ότι η θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

«Πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά αυτό θα διαπιστωθεί από την νεκροψία. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία και πολύ, πολύ θλιβερή», δήλωσε ο Francesco Aporti, δήμαρχος του Borgo Virgilio, στην εφημερίδα.

Ο γιος ερευνάται για παράνομη απόκρυψη πτώματος και απάτη σε βάρος του κράτους. Δεν έχει γίνει σαφές αν συνελήφθη.