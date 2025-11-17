Δημιουργός ταινιών δηλώνει πως η ύπαρξη UFO «δεν αποτελεί πλέον ερώτημα» — καθώς το ντοκιμαντέρ του ερευνά 80 χρόνια μυστικών.

Ένας δημιουργός ντοκιμαντέρ, που ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει μια «80ετή, παγκόσμια συγκάλυψη» σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινων, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμμετέχει σε έναν «μυστικό Ψυχρό Πόλεμο» για την αντίστροφη μηχανική εξωγήινης τεχνολογίας.

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός Νταν Φάρα, που είχε επίσης την παραγωγή της sci-fi ταινίας “Ready Player One”, δήλωσε στον Μπρετ Μπάιερ του Fox News ότι η νέα του ταινία, “The Age of Disclosure”, θα βασιστεί σε όσα έχουν ήδη αποκαλύψει κυβερνητικοί πληροφοριοδότες -και θα περιλαμβάνει μάλιστα συνεντεύξεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Check out our director / producer @Dan_Farah's interview with @BretBaier on @FoxNews.



Pre-order The Age of Disclosure worldwide on @PrimeVideo now. Theatrical tickets are on sale at @AngelikaFilmNY @musichall3 @AngelikaFilmDC.



The truth is coming November 21. pic.twitter.com/35STJ8C0qH — The Age of Disclosure (@ageofdisclosure) November 17, 2025

«Κάθε άτομο που πήρα συνέντευξη ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται πλέον θέμα για το αν αυτό είναι ένα πραγματικό φαινόμενο. Είναι ένα πολύ πραγματικό φαινόμενο», δήλωσε ο Φάρα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων μέσα στην αμερικανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του Κογκρέσου και του προέδρου, «κρατήθηκαν εκτός» την ώρα που άλλες δυνάμεις διεξήγαγαν έναν μυστικό αγώνα για να «αντιγράψουν τεχνολογία μη ανθρώπινης προέλευσης», ανταγωνιζόμενες «εχθρικά έθνη» όπως η Ρωσία και η Κίνα, όπως μεταδίδει η New York Post.

«Τα τελευταία χρόνια, ανώτερα μέλη του Κογκρέσου και της κυβέρνησης -χάρη σε πληροφοριοδότες -έμαθαν τι συμβαίνει και πλέον αναζητούν την αλήθεια για τους ίδιους και τον αμερικανικό λαό», είπε ο Φάρα.

Ο Φάρα ανέφερε ότι κάθε άτομο με το οποίο μίλησε στα τρία χρόνια παραγωγής της ταινίας -συμπεριλαμβανομένων 34 υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών- είχε «άμεση γνώση του ζητήματος» και «τεράστια αξιοπιστία».

Μερικοί εμφανίζονται και στο τρέιλερ, όπως ο Ρούμπιο, που υπαινίσσεται άγνωστες οντότητες που εισέρχονται «στον εναέριο χώρο πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις», και ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της DIA, Τζέι Στράτον. «Η πρώτη χώρα που θα σπάσει τον κώδικα αυτής της τεχνολογίας θα είναι ο ηγέτης για πολλά χρόνια», προειδοποιεί στο τρέιλερ ο Στράτον.

Dan Farah, director and producer of the documentary “The Age of Disclosure,” on how he gained the trust of the government officials interviewed in the film highlighting that he would make the film independently and keep creative control. | Variety Doc Dreams NYC pic.twitter.com/UZ8c2upRSU — Variety (@Variety) November 13, 2025

Ο Φάρα συμφώνησε με τον Στράτον και υποστήριξε ότι το να αστειεύεται κανείς για τη δύναμη και την προέλευση των UAP (Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα, που παλιότερα λέγονταν UFO) «ισοδυναμεί με το να γελά με την τρομοκρατική απειλή».

«Ο φόβος εδώ είναι ότι, αν ένα άλλο κράτος κερδίσει αυτή την κούρσα, μπορεί πραγματικά να ανατρέψει τις ισορροπίες ισχύος», είπε.

Ο Φάρα χαρακτήρισε την “κούρσα UAP” ως «το Σχέδιο Μανχάταν σε στεροειδή».

Το Σχέδιο Μανχάταν ήταν το μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Φάρα υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ίσως γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που θα μιλήσει ανοιχτά για το φαινόμενο και την υποτιθέμενη συγκάλυψη.

«Πιστεύω ότι είναι πλέον θέμα χρόνου να βγει ένας πρόεδρος στο βήμα και να έχει τη μεγαλύτερη στιγμή που μπορεί να έχει ένας ηγέτης: να ανακοινώσει σε όλη την ανθρωπότητα ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ηγηθούν», είπε ο Φάρα.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον και Λος Άντζελες στις 21 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα θα είναι διαθέσιμο για αγορά ή ενοικίαση στο Amazon Prime.

Το “The Age of Disclosure” έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ SXSW τον Μάρτιο.