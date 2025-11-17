Μία influencer πήγαινε στα κορυφαία εστιατόρια της Νέας Υόρκης, έτρωγε και έφευγε χωρίς να πληρώσει, ώσπου της πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί, μπροστά σε καλοντυμένους πελάτες.

Η Πέι Τσονγκ, 34 ετών, από το Μπρούκλιν -που εμφανίζεται στο Instagram με τακούνια Prada, τσάντες Louis Vuitton και ζώνες Hermes- έχει συλληφθεί πέντε φορές από τα τέλη Οκτωβρίου για παραβάσεις σε πολυτελή εστιατόρια της πόλης, όπως τα Peter Luger και Francie στο Williamsburg, αφήνοντας απλήρωτους τους λογαριασμούς και στη συνέχεια δημοσιεύοντας για τα φαγητά που έκλεψε, όπως ανέφεραν πηγές της αστυνομίας στην εφημερίδα The Post.

Η Τσονγκ φέρεται να παριστάνει την food influencer και να δημοσιεύει πιάτα που έφαγε σε πανάκριβα και βραβευμένα εστιατόρια στους 13.000 ακολούθους της. Μάλιστα, φέρεται να προσέφερε ακόμα και σεξ αντί για μετρητά σε εστιατόριο.

«Μπαίνει σε καθιερωμένα εστιατόρια ντυμένη στην τρίχα, παραγγέλνει φαγητά αξίας εκατοντάδων δολαρίων, τα κλέβει και μετά τα ανεβάζει στο Instagram σαν να την προσέλαβε το εστιατόριο», δήλωσε πηγή κοντά στο νέο αμερικανικό εστιατόριο Meadowsweet στο Williamsburg, που φέρεται να ήταν ένα από τα θύματά της.

«Όλες οι κάρτες της απορρίφθηκαν», πρόσθεσε η πηγή.

«Η ομάδα μας σοκαρίστηκε. Ήταν τόσο σίγουρη και θρασύτατη», είπε η πηγή, συγκρίνοντας τη συμπεριφορά της με το “Bling Ring”, την περιβόητη ομάδα νεαρών κλεφτών που στοχεύαν τα σπίτια διασήμων στην Καλιφόρνια πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η Τσονγκ, που ζει σε πολυτελές διαμέρισμα με θέα στο νερό στο Williamsburg, μπήκε στο Francie στις 22 Οκτωβρίου, απολαμβάνοντας foie gras με 15$, carpaccio με 32$, bucatini με 28$, αρνί με 52$ και mousse σοκολάτας με 19$, σύμφωνα με την αστυνομία και πηγές. Αντί να πληρώσει τα 188$, φέρεται να πρότεινε ανταλλαγή με φωτογραφίες και δημοσίευση στο blog της.

«Ήθελε να ανταλλάξει φωτογραφίες και ανάρτηση για το γεύμα», είπε ο Τζον Γουίντερμαν, ιδιοκτήτης του Francie, στην εφημερίδα.

«Της είπα: ‘Αυτό θα έπρεπε να το συμφωνήσουμε πριν, και δεν το κάναμε, οπότε πρέπει να πληρώσετε τον λογαριασμό’».

Όταν οι κάρτες της απορρίφθηκαν, ισχυρίστηκε ότι περίμενε χρήματα από την οικογένειά της.

Φέρεται να επέστρεψε πολλές φορές για περισσότερο φαγητό, αλλά της αρνήθηκαν εξυπηρέτηση λόγω απλήρωτων λογαριασμών. Στις 7 Νοεμβρίου, γύρω στις 19:30, παρήγγειλε φαγητά αξίας 83,83$ και αρνήθηκε να πληρώσει. Η αστυνομία κλήθηκε και τη συνέλαβε επιτόπου με χειροπέδες.

Ο συνιδιοκτήτης δήλωσε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στους καλοντυμένους πελάτες του Francie.

Η ίδια η Τσονγκ, όμως, στο blog της περιέγραφε τα πιάτα, γράφοντας για το μπριζολάκι στο Peter Luger:

«Κάθε φέτα αποκαλύπτει ένα βαθύ ροζ κέντρο κάτω από μια καραμελωμένη κρούστα, ισορροπία ανάμεσα σε κάρβουνο και τρυφερότητα, τελειοποιημένη εδώ και δεκαετίες».

Ένα μέλος του προσωπικού του Peter Luger δήλωσε ότι η Τσονγκ εξαφανίστηκε για «45 λεπτά» γύρω από την ώρα του λογαριασμού και βρέθηκε κρυμμένη στην τουαλέτα. Φέρεται να πρότεινε να πληρώσει με σεξ αντί μετρητών, λέγοντας: «Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω γιατί δεν θέλω να πληρώσω τον λογαριασμό;»