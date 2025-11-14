Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται έτοιμος να διατάξει πλήγματα κατά της Βενεζουέλας «τις επόμενες ημέρες», μετά την έναρξη από τις ΗΠΑ της στρατιωτικής επιχείρησης «Operation Southern Spear», με στόχο την εξάλειψη των καρτέλ ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον στέλνει πλέον ξεκάθαρα σήματα ότι η εξουσία του Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται υπό πίεση και η κυβέρνηση των ΗΠΑ προετοιμάζεται ανοιχτά για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση. Η διοίκηση Τραμπ διεξάγει στρατιωτική εκστρατεία στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, αναπτύσσοντας ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στο πλαίσιο αυτής της αντιναρκωτικής επίθεσης.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η επιχείρηση θα στοχεύσει «ναρκοτρομοκράτες» στο Δυτικό Ημισφαίριο. Σε ανάρτησή του στο X έγραψε: «Σήμερα ανακοινώνω την Operation SOUTHERN SPEAR. Αυτή η αποστολή υπερασπίζεται την πατρίδα μας, εξαλείφει τους ναρκοτρομοκράτες από την Ημισφαίριό μας και διασφαλίζει την πατρίδα μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας».

Η ανάρτηση δεν παρείχε λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει η επιχείρηση ή πώς θα διαφέρει από τις στρατιωτικές ενέργειες που ήδη διεξάγονται. Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι η Southern Spear στοχεύει στην αποδόμηση των δικτύων καρτέλ που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στηρίζουν τη διατήρηση της εξουσίας του Μαδούρο.

Σύμφωνα με το CBS News, πολλαπλές πηγές ανέφεραν ότι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στον Τραμπ επικαιροποιημένες επιλογές για ενδεχόμενες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων και χτυπημάτων στη στεριά. Οι πηγές σημείωσαν ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, αλλά ο σχεδιασμός είναι πραγματικός, ενεργός και επιταχύνεται.

Στο μεταξύ, ο εξοπλισμός έχει ήδη τοποθετηθεί. Το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο και πλέον προηγμένο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, μετακινήθηκε στην περιοχή ευθύνης του US Southern Command, ενώ συνοδεύεται από καταστροφικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη, ομάδες ειδικών δυνάμεων και F-35, σχηματίζοντας ένα σύμπλεγμα προετοιμασμένο για πόλεμο.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει τουλάχιστον 21 υποτιθέμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών σε διάστημα δύο μηνών, με απολογισμό πάνω από 80 νεκρούς στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό. Δύο επιζώντες επαναπατρίστηκαν και ένας αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης στοιχείων.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι «απόλυτα σοβαρός» στο να σταματήσει τη Βενεζουέλα από το να «συνεχίσει να δηλητηριάζει τους Αμερικανούς με παράνομα ναρκωτικά», προσθέτοντας ότι οι ημέρες του Μαδούρο «είναι μετρημένες». Σε ανάρτησή του στο X έγραψε: «Ο Τραμπ πιστεύει επίσης ότι ο Μαδούρο είναι ένας μη νομιμοποιημένος ηγέτης με μετρημένες ημέρες. Συμφωνώ με την εκτίμηση του προέδρου Τραμπ για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Δεν θεωρώ τον Μαδούρο νόμιμο ηγέτη, αλλά μάλλον έναν διακινητή ναρκωτικών που έχει κατηγορηθεί στα αμερικανικά δικαστήρια».

Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Στο Καράκας, η κατάσταση είναι τεταμένη. Ο στρατός της Βενεζουέλας ξεκίνησε τη μεγαλύτερη άσκηση των τελευταίων ετών, με 200.000 στρατιώτες σε όλη τη χώρα, καθώς το αμερικανικό Ναυτικό πλησιάζει τις ακτές, όπως αναφέρει η Sun. Ο υπουργός Άμυνας, Βλαντίμιρ Παντρίνο, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για εξωδικαστικές εκτελέσεις στη θάλασσα, δηλώνοντας: «Σκοτώνουν αβοήθητους ανθρώπους… τους εκτελούν χωρίς δίκη», στην κρατική τηλεόραση. Ο Μαδούρο παρουσιάζει τη στάση των ΗΠΑ ως προάγγελο αλλαγής καθεστώτος, ενώ ο Παντρίνο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση θα συναντήσει «μια κοινότητα ενωμένη για να υπερασπιστεί αυτή τη χώρα μέχρι θανάτου».

Ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πετρό, πήγε ένα βήμα παραπέρα, σταματώντας την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ όσο συνεχίζονται τα πλήγματα, χαρακτηρίζοντάς τα παράνομα και επιβλαβή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι επιλογές του Τραμπ

Στο παρασκήνιο, οι συνεργάτες του Τραμπ αξιολογούν επιλογές από μακρινά πλήγματα έως επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων που θα στοχεύουν τον στενό κύκλο του Μαδούρο, αν και οι πιστοί του ηγέτη θεωρούν την επιλογή αυτή υψηλού κινδύνου. Η μυστική δράση έχει ήδη εγκριθεί, αλλά οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κάποια εξέγερση που να περιμένει να ξεσπάσει.

Αν και μια πλήρους κλίμακας εισβολή υπάρχει μόνο στα χαρτιά, θεωρείται πολιτικά επικίνδυνη και στρατιωτικά απαιτητική σε μια χώρα τόσο μεγάλη και οχυρωμένη όπως η Βενεζουέλα. Ο Τραμπ δεν έχει αποκαλύψει τα σχέδιά του. Ωστόσο, με την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Ford σε θέση και την Operation Southern Spear επίσημα να έχει ξεκινήσει, η Ουάσινγκτον έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι είναι έτοιμη να πλήξει σκληρά, και σύντομα.