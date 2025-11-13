Ο Κρίστοφερ Μπεστ, 34 ετών, σκοτώθηκε από δύο πολικές αρκούδες σε ένα απομονωμένο νησί του Καναδά στις 8 Αυγούστου 2024, μόλις μία μέρα μετά που διαβεβαίωσε την οικογένειά του ότι ήταν ασφαλής από τα ζώα που αγαπούσε να φωτογραφίζει.



Ο Μπεστ εργαζόταν στο νησί Μπρεβόρτ σε ένα ραντάρ του North Warning System, καθαρίζοντας δεξαμενές καυσίμου ενώ περίμενε την έγκριση ασφαλείας για μια θέση στη λογιστική, σύμφωνα με το Canadian Press. Παθιασμένος με τη φωτογραφία ζώων, είχε μοιραστεί μια φωτογραφία πολικής αρκούδας στον λογαριασμό του στο Instagram την ημέρα πριν τον θάνατό του, τραβηγμένη από την ασφάλεια ενός οχήματος.



«Πολική αρκούδα κοντά στον χώρο στο BAF-3», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας στις 7 Αυγούστου 2024.





Όταν η οικογένειά του εξέφρασε ανησυχία για την εγγύτητά του με την άγρια ζωή, ο Μπεστ την υποβάθμισε. Η μητέρα του, Σέλι Κοξ, θυμάται να λέει στον πατριό του: «Δεν είναι κοντά μας» και να τους διαβεβαιώνει: «Ξέρετε, ξέρω τη διαφορά, σωστά;»



Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας Nasittuq, που διαχειρίζεται τον χώρο, ο Μπεστ ήθελε να τραβήξει περισσότερες φωτογραφίες και είχε ζητήσει από έναν παρατηρητή άγριας ζωής να τον ειδοποιεί όταν θα βρισκόταν άλλη αρκούδα κοντά. Μετά το τέλος της βάρδιάς του στις 8 Αυγούστου, ενημερώθηκε ότι υπήρχε μια αρκούδα έξω, σύμφωνα με το Canadian Press.



Ο Μπεστ βγήκε με την κάμερά του, χωρίς να γνωρίζει ότι μια δεύτερη πολική αρκούδα παραμόνευε κοντά. Βίντεο επιτήρησης έδειξαν αργότερα την πρώτη αρκούδα να επιτίθεται, κλείνοντας τον δρόμο επιστροφής του Μπεστ, ενώ αμέσως μετά η δεύτερη αρκούδα συμμετείχε στην μοιραία επίθεση.



«Δεν νομίζω ότι θα είχε βγει αν ήξερε ότι η δεύτερη αρκούδα ήταν εκεί», δήλωσε η μητέρα του. Η οικογένεια φέρεται να έμεινε σε σοκ όταν έλαβε τα καταστροφικά νέα την επόμενη μέρα.



Σε δήλωση της η εταιρεία Nasittuq ανέφερε: «Μας ενδιαφέρει βαθιά η ασφάλεια και η ευημερία όλων των υπαλλήλων μας και νιώθουμε για όλους όσοι συνεχίζουν να επηρεάζονται από αυτό το τραγικό περιστατικό».



Το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σπάνιο, καθώς η εταιρεία σημειώνει ότι δεν υπήρξαν γνωστές αναφορές τραυματισμών ή θανάτων από επιθέσεις αρκούδων στον χώρο του North Warning System ή στον προκάτοχό του, DEW Line, τα τελευταία 70 χρόνια, σύμφωνα με το Canadian Press. Μετά την τραγωδία, η έκθεση της Nasittuq πρότεινε νέα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων αρκούδων.



Τα προσωπικά αντικείμενα του Μπεστ, συμπεριλαμβανομένης της κάμερας με την κάρτα μνήμης που περιείχε τις φωτογραφίες του, εστάλησαν τελικά στη μητέρα του, η οποία επιθυμεί ακόμη να συλλέξει όλες τις λεπτομέρειες.



«Δεν με νοιάζει. Θέλω να ξέρω τα πάντα», δήλωσε στη δημοσιογραφική πηγή. «Αυτή είμαι. Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι».