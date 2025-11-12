Ο καταδικασμένος δολοφόνος και αυτοαποκαλούμενος κανίβαλος, Νίκο Κλο, που έχει χαρακτηριστεί «ο Βρικόλακας του Παρισιού», αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης πώς ξεκίνησε η εμμονή του με την ανθρώπινη σάρκα.

Προσοχή ακολουθεί σκληρό περιεχόμενο

Ο Κλο εξήγησε πως άρχισε να έχει εμμονή με την ιδέα του θανάτου από πολύ μικρή ηλικία, μετά τον πρόωρο θάνατο του παππού του, όταν ήταν μόλις 10 ετών.

Σε συνέντευξή του στο podcast Anything Goes with James English, ο Κλο παραδέχτηκε ότι η έλξη του για τα νεκρά σώματα ήταν ο λόγος που αργότερα επέλεξε να δουλέψει σε ένα νεκροτομείο, όπου κατανάλωσε για πρώτη φορά ανθρώπινη σάρκα.

«Άρχισα να έχω φαντασιώσεις ότι δαγκώνω και σκίζω τη σάρκα με τα δόντια μου, ψυχοπαθητικές φαντασιώσεις. Ήταν ένα φετίχ», είπε.

«Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο νεκροτομείο, στο Παρίσι. Την εποχή εκείνη στη Γαλλία δεν υπήρχε επίσημη εκπαίδευση για το επάγγελμα», συνέχισε ο Κλο.

«Όταν ξεκίνησα να δουλεύω εκεί, συνειδητοποίησα πως μπορούσα, όταν έμενα μόνος στις νεκροτομές, να κόψω μικρές λωρίδες σάρκας και να τις φάω. Στην αρχή ωμές, μετά τις έπαιρνα σπίτι και τις μαγείρευα».

Οι μικρές ποσότητες κρέατος που μπορούσε να πάρει κρυφά από το νεκροτομείο, όμως, φαίνεται πως δεν ήταν αρκετές για τον κανίβαλο, με αποτέλεσμα αργότερα να δολοφονήσει στις αρχές τις δεκαετίας του 90 έναν άνδρα ονόματι Τιερί Μπισονιέ που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου, με σκοπό να καταναλώσει μέρος του σώματός του.

Ο Κλο τελικά συνελήφθη, σύμφωνα με τη Mirror, όταν προσπάθησε να πλαστογραφήσει μια επιταγή ενός από τα θύματά του για να αγοράσει ένα βιντεοκασετόφωνο και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε επτά χρόνια και τέσσερις μήνες της ποινής του.

«Οι άνθρωποι με ρωτούν πάντα για τη γεύση. Αλλά δεν είχε να κάνει με τη γεύση. Αν πρέπει να το περιγράψω, μοιάζει με κρέας αλόγου — εκείνη την εποχή έτρωγα τάρταρ αλόγου.

Για μένα όμως, ήταν ο ενθουσιασμός, η αίσθηση. Κάτι που δεν είχα βιώσει ποτέ πριν. Μου προκαλούσε διέγερση», περιέγραψε ο Κλο, ενώ αναφερόμενος στον φόνο του άνδρα είπε:

«Ο στόχος δεν ήταν η δολοφονία. Ήταν να αποκτήσω το κρέας. Είχα ήδη φάει μικρές λωρίδες κρέατος στο νεκροτομείο και η επιθυμία μου είχε γίνει ακαταμάχητη».