Μια πρόσφατη έρευνα για την ληστεία στο Λούβρο αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας του παγκοσμίως γνωστού μουσείου. Σύμφωνα με την έκθεση, οι δράστες θα μπορούσαν να είχαν εκμεταλλευτεί έναν εξαιρετικά αδύναμο κωδικό πρόσβασης για να έχουν πρόσβαση στον βασικό εξοπλισμό ασφαλείας.

Η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της Γαλλίας (ANSSI) κατάφερε να εισέλθει σε διακομιστή που διαχειρίζεται το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του μουσείου χρησιμοποιώντας τον κωδικό «LOUVRE», όπως προκύπτει από εμπιστευτικά έγγραφα που εξασφάλισε η εφημερίδα Libération.

Ο ίδιος κωδικός είχε εντοπιστεί ήδη το 2014 κατά την πρώτη επιθεώρηση της υπηρεσίας, ενώ οι επόμενοι έλεγχοι έφεραν στο φως «σοβαρές ελλείψεις» στα συστήματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και η χρήση λογισμικού που χρονολογείται από δύο δεκαετίες. Η ANSSI σημειώνει στην έκθεσή της ότι η συγκεκριμένη υποδομή συνδέει «τον πιο κρίσιμο εξοπλισμό προστασίας και ανίχνευσης του μουσείου» και ότι «ένας εισβολέας που καταφέρει να την ελέγξει θα μπορούσε να διευκολύνει την πρόκληση ζημιών ή ακόμη και την κλοπή έργων τέχνης».

Δεν είναι σαφές εάν το Λούβρο άλλαξε τους κωδικούς πρόσβασης μετά τους ελέγχους και πριν από την κλοπή. Το μουσείο δεν απάντησε στο αίτημα σχολιασμού της εφημερίδας The New York Post.

Κατά τη διάρκεια της τολμηρής κλοπής στις 19 Οκτωβρίου, οι δράστες χρειάστηκαν λιγότερο από οκτώ λεπτά για να αρπάξουν τα γαλλικά κοσμήματα της κορώνας, αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων. Τέσσερις άνδρες εισέβαλαν στο μουσείο φορώντας κίτρινα γιλέκα και κράνη μοτοσικλέτας, ενώ χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα (cherry picker) ανέβηκαν στην Αίθουσα Απόλλωνα και έσπασαν τις γυάλινες προθήκες με αλυσοπρίονα.

Οι δράστες άρπαξαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένου σάπφειρου διαδήματος, περιδέραιου και ενός σκουλαρικιού από σετ που συνδέεται με τις βασίλισσες του 19ου αιώνα, Μαρί Αμελί και Ορτανς. Στη συνέχεια κατέβηκαν χρησιμοποιώντας ξανά το cherry picker, επιχείρησαν να κάψουν το όχημα κατά τη διαφυγή τους και έφυγαν με δύο μοτοσικλέτες που ήταν παρκαρισμένες κοντά.

Μέχρι στιγμής, τέσσερις ύποπτοι, εκ των οποίων τρεις φέρονται ως μέλη της ομάδας των ληστών, έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν προκαταρκτικές κατηγορίες. Κάποιοι από τους φερόμενους δράστες είναι γνωστοί στην αστυνομία για προηγούμενες κλοπές και πιστεύεται ότι η επίθεση στο Λούβρο έγινε κατόπιν παραγγελίας.