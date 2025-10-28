Δεν είναι τα φαντάσματα ή τα τέρατα που κρατούν ξάγρυπνους τους Αμερικανούς φέτος το Χάλογουιν. Σύμφωνα με έρευνα του Chapman University στην Καλιφόρνια, αυτή τη σεζόν τρόμου οι πολίτες των ΗΠΑ φοβούνται πολύ περισσότερο τη διαφθορά της κυβέρνησης, την κυβερνοτρομοκρατία και άλλα πραγματικά προβλήματα.

Η λεγόμενη «ετήσια έρευνα για τους φόβους των Αμερικανών» προσφέρει μια εις βάθος «ματιά στους πιο κοινούς φόβους σε όλη τη χώρα» και εξετάζει πώς αυτές οι ανησυχίες επηρεάζουν την «καθημερινή ζωή, τη λήψη αποφάσεων και την ψυχική ευεξία».

«Η κατανόηση του τι φοβόμαστε δεν αφορά στην τροφοδότηση του άγχους, αλλά στο να βάλουμε αυτούς τους φόβους στο σωστό πλαίσιο», αναφέρει ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Κρίστοφερ Μπέιντερ, πρόεδρος και καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Chapman.

Για να φωτίσουν τι προκαλεί φόβο, οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 1.015 ενήλικες Αμερικανούς σχετικά με ποικίλα θέματα που προκαλούν τρόμο, από καρχαρίες και ύψη μέχρι κλοπή ταυτότητας.

Ενώ πολλοί φόβοι φαίνονται βάσιμοι, οι ερευνητές τόνισαν ότι κάποιοι ενισχύονται από παραπλανητικά άρθρα και μέσα ενημέρωσης. «Συχνά, τα γεγονότα που τραβούν την περισσότερη προσοχή των μέσων ενημέρωσης είναι σπάνια και ασυνήθιστα», δήλωσε ο Μπέιντερ. «Αλλά επειδή τονίζονται τόσο ζωηρά και συχνά, μπορεί να μοιάζουν σαν καθημερινές απειλές. Η αναγνώριση αυτής της διαφοράς μας βοηθά να ξανακερδίσουμε την προοπτική και τον έλεγχο των συναισθημάτων μας».

Οι φόβοι που ξεχωρίζουν: για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, οι διεφθαρμένοι πολιτικοί κατατάσσονται πρώτοι, με το 69,1% των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι φοβάται ή φοβάται πολύ αυτό το φαινόμενο. Δεύτερη έρχεται η ανησυχία μήπως «άτομα που αγαπώ αρρωστήσουν σοβαρά» (58,9%) και ακολουθεί η οικονομική ή χρηματοπιστωτική κατάρρευση (58,2%).

Η κυβερνοτρομοκρατία κατατάσσεται τέταρτη (55,9%), ενώ η ανησυχία μήπως «άτομα που αγαπώ πεθάνουν» και η εμπλοκή των ΗΠΑ σε έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο μοιράζονται την πέμπτη θέση με 55,3%.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι φόβοι των Αμερικανών πλέον επικεντρώνονται περισσότερο σε πραγματικά ζητήματα της καθημερινότητας παρά σε φανταστικά τέρατα ή θρύλους.

Κορυφαίοι 10 φόβοι των Αμερικανών: