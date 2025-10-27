Έπειτα από τρεις εβδομάδες παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, ο επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών μαίνεται, καθώς κάθε πλευρά προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη για το δίκαιο των απόψεών της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ξεκάθαρος νικητής.

Από τη μία πλευρά οι Δημοκρατικοί δηλώνουν ότι μάχονται κατά του Ντόναλντ Τραμπ και υπέρ της υγείας των Αμερικανών. Στο επίκεντρο του μηνύματός τους το ζήτημα των επιδοτήσεων που χορηγούνται μέσω του «Obamacare», ενός προγράμματος δημόσιας ασφάλισης υγείας για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Αυτές οι επιδοτήσεις πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους και οι Δημοκρατικοί έχουν αναγάγει την παράτασή τους σε βασικό όρο για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και να τερματιστεί το shutdown.

Το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αλλά ο κανονισμός της Γερουσίας προβλέπει ότι χρειάζονται 60 ψήφοι για την έγκριση του προϋπολογισμού, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν 53 έδρες. Για να αρθεί το αδιέξοδο πρέπει τουλάχιστον 7 Δημοκρατικοί γερουσιαστές να ψηφίσουν υπέρ του προϋπολογισμού.

Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα, με το οποίο οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να συσπειρώσουν τους υποστηρικτές τους εδώ και πολλά χρόνια, εκτίμησε ο Μάθιου Φόστερ, καθηγητής Δημοσίων Υποθέσεων στο American University. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί αποφάσισαν να αντιταχθούν στον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το θέμα, παρόλο που οι πιθανότητες να πετύχουν αυτό που θέλουν είναι ελάχιστες.

«Το μήνυμα που προσπαθούν να στείλουν», σημείωσε ο Φόστερ, «είναι: “δείτε πόσο σκληρά προσπαθούν οι Ρεπουμπλικάνοι να σας αφαιρέσουν τις επιδοτήσεις”».

«Όμηρο»

Από την άλλη πλευρά οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ότι βλάπτουν τους Αμερικανούς αρνούμενοι να υποστηρίξουν έναν προϋπολογισμό παρά το γεγονός ότι είναι παρόμοιος με αυτόν που εγκρίθηκε τον Μάρτιο.

Στην αρχή του shutdown οι Ρεπουμπλικάνοι ισχυρίζονταν επίσης ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να δώσουν ένα μέρος των επιδοτήσεων σε παράτυπους μετανάστες. Ένας ψευδής ισχυρισμός, καθώς η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα να λαμβάνουν ομοσπονδιακά επιδόματα.

Τελικά, το κόμμα του Τραμπ σταμάτησε να χρησιμοποιεί αυτόν τον ισχυρισμό, εξήγησε ο Πίτερ Λοτζ, καθηγητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο πανεπιστήμιο George Washington.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι πέρασαν σε ένα πιο γενικό μήνυμα: ‘οι Δημοκρατικοί κρατούν την Αμερική όμηρο, οι Δημοκρατικοί μισούν την Αμερική’», πρόσθεσε.

Παράλληλα παραπονιούνται τακτικά ότι οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύονται τους κανονισμούς της Γερουσίας για να μπλοκάρουν το κείμενο του προϋπολογισμού.

Όμως, σύμφωνα με τον Φόστερ, ο μέσος ψηφοφόρος – αυτός που έχει σημασία στις εκλογές—«δεν δίνει αρκετή προσοχή για να κατανοήσει αυτές τις λεπτές αποχρώσεις». Έτσι, το μήνυμα αυτό κινδυνεύει να αποτύχει.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Quinnipiac που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, το 45% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη για το shutdown, σε σύγκριση με το 39% που κατηγορεί τους Δημοκρατικούς.

«Ποιος θα χάσει τα περισσότερα»

«Και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι κερδίζουν στη συζήτηση και γι’ αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο, με την κάθε πλευρά να περιμένει την άλλη να υποχωρήσει», εξήγησε ο Φόστερ, ο οποίος χαρακτήρισε αυτό το shutdown «ιστορικό».

Σύμφωνα με τον Λοτζ, «κανείς δεν κερδίζει στις συζητήσεις που αφορούν το shutdown, το μόνο ζήτημα είναι ποιος θα χάσει τα περισσότερα».

Οι επιπτώσεις του shutdown στις κάλπες μένουν να φανούν, σημείωσε ο ίδιος. Κι αν στις ενδιάμεσες εκλογές, τον Νοέμβριο του 2026, οι ψηφοφόροι δεν θυμούνται το shutdown, τυχόν κατακόρυφη αύξηση στα ασφάλιστρα υγείας ενδέχεται να επηρεάσει την ψήφο τους.

Πολλοί παρατηρητές εικάζουν ότι ο τερματισμός του τρέχοντος αδιεξόδου πιθανότατα θα απαιτήσει προεδρική παρέμβαση, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θέλει να λερωθεί και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος δεν τον θεωρεί ακόμη πραγματικά υπεύθυνο», επεσήμανε ο Φόστερ. Αλλά, αν η αμερικανική οικονομία επιδεινωθεί, «αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά» τη στάση του Αμερικανού προέδρου, πρόσθεσε.

Στο μεταξύ «οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη ότι καταστρέφει την Αμερική», τόνισε ο Λοτζ. «Και αν δεν προσέξουν, θα έχουν δίκιο και οι δύο».