Ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει ανοιχτά από τον Μάιο ότι η Γερμανία στοχεύει να καταστήσει την Bundeswehr «τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη», δεσμευόμενος να της παράσχει «όλους τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται». Πέντε μήνες αργότερα, η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται να προχωρά και στο υλικό που θα στηρίξει αυτή τη φιλοδοξία.

Το εκτενές έγγραφο 39 σελίδων παρουσιάζει αγορές αξίας 377 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς ξηράς, αέρα, θάλασσας, διαστήματος και κυβερνοχώρου. Πρόκειται για ένα σχεδιαστικό πλαίσιο οπλικών προμηθειών που θα αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό της Bundeswehr για το 2026, αν και πολλά από τα έργα αφορούν μακροπρόθεσμες προμήθειες χωρίς σαφή χρονοδιάγραμμα. Συνολικά, πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για τον πολυαναμενόμενο εκσυγχρονισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, με έμφαση στην εγχώρια βιομηχανία.

Πολιτικά, η χρονική στιγμή συμπίπτει με τη στροφή του Μερτς σε νέο μοντέλο χρηματοδότησης. Από την άνοιξη, το Βερολίνο αποφάσισε να εξαιρέσει τις αμυντικές δαπάνες από τον συνταγματικό «φρένο χρέους», επιτρέποντας πολυετείς δαπάνες πέρα από το σχεδόν εξαντλημένο ειδικό ταμείο των 100 δισ. ευρώ που είχε δημιουργηθεί επί καγκελαρίου Όλαφ Σολτς.

Τα στοιχεία της λίστας θα εμφανιστούν τελικά σε μικρότερα τμήματα, όταν τα έργα είναι ώριμα για έγκριση από την κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού. Όλες οι προμήθειες άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ απαιτούν την έγκριση της επιτροπής.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην αναβάθμιση του στρατού

Τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του το Politico αποκαλύπτουν ότι η Bundeswehr σχεδιάζει περίπου 320 νέα έργα όπλων και εξοπλισμού στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, εκ των οποίων 178 έχουν καθορισμένο προμηθευτή. Τα υπόλοιπα παραμένουν «ανοικτά», υποδεικνύοντας ότι μεγάλο μέρος του εκσυγχρονισμού είναι ακόμη σε φάση σχεδιασμού.

Η γερμανική βιομηχανία κυριαρχεί στις γνωστές προμήθειες, με περίπου 160 έργα αξίας 182 δισ. ευρώ να συνδέονται με εγχώριες εταιρείες. Η Rheinmetall αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος ωφελημένος, με 53 γραμμές προγραμματισμού συνολικής αξίας άνω των 88 δισ. ευρώ. Περίπου 32 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν απευθείας στη Rheinmetall, ενώ άλλα 56 δισ. σχετίζονται με θυγατρικές και κοινοπραξίες, όπως τα προγράμματα οχημάτων μάχης Puma και Boxer με την KNDS.

Σύμφωνα με το έγγραφο, προβλέπεται η παράδοση συνολικά 687 οχημάτων Puma έως το 2035, εκ των οποίων 662 είναι εκδόσεις μάχης και 25 εκπαιδευτικά οχήματα οδηγών.

Στον τομέα της αεράμυνας, η Bundeswehr επιδιώκει την προμήθεια 561 συστημάτων κονσόλας Skyranger 30 για προστασία από drones και βραχυπρόθεσμες απειλές, πρόγραμμα υπό την ηγεσία της Rheinmetall. Μαζί με αυτά, περιλαμβάνονται εκατομμύρια χειροβομβίδες και σφαίρες.

Η Diehl Defence εμφανίζεται ως δεύτερος σημαντικός βιομηχανικός πυλώνας της Bundeswehr μετά τη Rheinmetall, με 21 γραμμές προμηθειών αξίας 17,3 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την «οικογένεια» πυραύλων IRIS-T, που θα αποτελέσει τον πυρήνα της μελλοντικής γερμανικής αεράμυνας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αγορά 14 ολοκληρωμένων συστημάτων IRIS-T SLM αξίας 3,18 δισ. ευρώ, 396 πυραύλων IRIS-T SLM για περίπου 694 εκατ. ευρώ και 300 βραχυπρόθεσμων πυραύλων IRIS-T LFK αξίας 300 εκατ. ευρώ.

Drones και διαστημικές προμήθειες

Τα drones αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Η Bundeswehr σκοπεύει να επεκτείνει τον οπλισμένο στόλο Heron TP σε συνεργασία με την ισραηλινή IAI, με νέα πυρομαχικά αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ. Δώδεκα νέα τακτικά drones LUNA NG προστίθενται με κόστος περίπου 1,6 δισ. ευρώ, ενώ για το ναυτικό προβλέπονται τέσσερα uMAWS θαλάσσια drones αξίας 675 εκατ. ευρώ, μαζί με ανταλλακτικά, εκπαίδευση και συντήρηση.

Μερικά από τα πιο ακριβά έργα της Bundeswehr βρίσκονται στο διάστημα. Το έγγραφο προβλέπει προγράμματα δορυφόρων αξίας άνω των 14 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας νέους γεωστατικούς δορυφόρους επικοινωνιών, αναβαθμισμένους σταθμούς εδάφους, και το πιο φιλόδοξο, ένα δίκτυο χαμηλής τροχιάς αξίας 9,5 δισ. ευρώ για συνεχή, ανθεκτική σε παρεμβολές σύνδεση στρατιωτικών μονάδων και διοικητικών κέντρων. Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πίστοριους για «διαστημική ασφάλεια» αξίας 35 δισ. ευρώ.

Συνεργασίες με ΗΠΑ και στρατηγικές επιλογές

Μια από τις πιο πολιτικά αμφιλεγόμενες προτάσεις αφορά την πιθανή αγορά 15 μαχητικών F-35 από τη Lockheed Martin αξίας περίπου 2,5 δισ. ευρώ μέσω του συστήματος Foreign Military Sales των ΗΠΑ. Αυτά θα διατηρήσουν τον πυρηνικό ρόλο της Γερμανίας, αλλά θα εξαρτήσουν τη χώρα από την αμερικανική συντήρηση, λογισμικό και πρόσβαση σε δεδομένα αποστολών. Παράλληλα, η Bundeswehr σχεδιάζει την αγορά 400 πυραύλων cruise Tomahawk Block Vb αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ και τριών εκτοξευτών Lockheed Martin Typhon αξίας 220 εκατ. ευρώ, δίνοντας δυνατότητα πλήγματος 2.000 χιλιομέτρων. Το σχέδιο ενδιάμεσων ναυτικών επιφυλακών με τέσσερα Boeing P-8A Poseidon αξίας 1,8 δισ. ευρώ εντάσσεται επίσης στο αμερικανικό πλαίσιο.

Συνολικά, περίπου 25 έργα με ξένη συμμετοχή αξίας 14 δισ. ευρώ εμφανίζονται στον προγραμματισμό της Bundeswehr, λιγότερο δηλαδή από το 5% του συνόλου των 377 δισ. ευρώ. Ωστόσο, καλύπτουν σχεδόν όλες τις στρατηγικές, πυρηνικές και μακρινής εμβέλειας δυνατότητες της Γερμανίας. Αντίθετα, σχεδόν το ήμισυ της λίστας στηρίζεται στην εγχώρια βιομηχανία, καλύπτοντας θωρακισμένα οχήματα, αισθητήρες και πυρομαχικά. Σε οικονομικό επίπεδο οι γερμανικές εταιρείες κυριαρχούν, ενώ πολιτικά τα λίγα ξένα συστήματα καθορίζουν τους πιο ευαίσθητους στρατιωτικούς ρόλους της χώρας.