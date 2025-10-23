Μη αποδεχτό χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το σενάριο για ανταλλαγή εδαφών της χώρας του με τη Ρωσία, σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε τη θέση του ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να προηγηθεί οποιωνδήποτε συνομιλιών για μια πιθανή λύση για τον τερματισμό του πολέμου.

Συμφώνησαν ΕΕ και Ζελένσκι πως πρέπει να συνεχιστεί η πίεση στη Μόσχα

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται κεφάλαια από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στις αρχές του επόμενου έτους και ότι ο διάλογος της ημέρας σχετικά με το θέμα δεν ήταν απλός.

Ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι τα χρήματα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να δαπανηθούν για την αγορά όπλων και όχι μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Εξάλλου, νωρίτερα ο Ζελένσκι και οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν πως υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί η πίεση στη Μόσχα, με στόχο να υποχρεωθεί ο Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ουκρναός πρόεδρος ενημέρωσε τους ηγέτες της ΕΕ για τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον πολιτικών στόχων και ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, για την οικονομική κατάσταση της χώρας, για τις πιο επείγουσες ανάγκες των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και για την κατάσταση των πρόσφατων διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν υπάρχει προθυμία από την πλευρά της Ρωσίας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις»

Παράλληλα, οι ηγέτες της ΕΕ και ο Ζελένσκι συμφώνησαν ότι από την πλευρά της Ρωσίας δεν υπάρχει προθυμία να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου. Ως εκ τούτου, συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η πίεση για να αναγκαστεί ο Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την πρόσφατη υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων και για τη διασφάλιση ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα.