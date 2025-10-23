Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, επέκρινε την Τετάρτη 22/10 το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που διαπραγματεύθηκαν τα μέρη και προώθησε η Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντάς το ανεπαρκές για να τερματιστεί αυτή που χαρακτήρισε «γενοκτονία» των Παλαιστινίων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Εύθραυστη ανακωχή συνεχίζει να εφαρμόζεται από τη 10η Οκτωβρίου στο πλαίσιο συμφωνίας με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος δύο χρόνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που συμπεριλάμβανε τον επαναπατρισμό των ομήρων που απέμεναν, την αύξηση της βοήθειας που διανέμεται στη Λωρίδα της Γάζας και προοδευτικά την ανοικοδόμηση στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή.

Το σχέδιο αυτό είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε η κ. Αλμπανέζε.

Χρειάζεται δέσμευση για να «τερματιστεί η κατοχή, να τερματιστεί η εκμετάλλευση παλαιστινιακών πόρων, να τερματιστεί ο αποικισμός» των παλαιστινιακών εδαφών, πρόσθεσε απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να ελέγχουν περίπου τη μισή Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν πρόκειται για πόλεμο, πρόκειται για γενοκτονία όταν υπάρχει πρόθεση να καταστραφεί ένας λαός ως τέτοιος», υπογράμμισε η κ. Αλμπανέζε, που ενεργεί με εντολή του ΟΗΕ, αλλά δεν εκφράζεται εξ ονόματός του.

Επιτροπή που δρα με εντολή του ΟΗΕ και διάφορες ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας και του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορούν το Ισραήλ πως είχε σκοπό να διαπράξει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει τις κατηγορίες αυτές, που χαρακτηρίζει «ψευδείς» και «αντισημιτικές».

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε εκφράστηκε στη Νότια Αφρική – χώρα η οποία έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) εναντίον του Ισραήλ καταγγέλλοντας γενοκτονία των Παλαιστινίων -, όπου βρίσκεται για να συμμετάσχει σε ετήσια εκδήλωση που φέρει τιμητικά το όνομα του Νέλσον Μαντέλα μεθαύριο Σάββατο 25η Οκτωβρίου.

Η ειδική εισηγήτρια, στην οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Ιούλιο, εξαιτίας των σφοδρών επικρίσεών της στο Ισραήλ, θα παρουσιάσει εξάλλου έκθεση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τις επόμενες ημέρες.

Στην προκαταρκτική εκδοχή του κειμένου, αναρτηθείσα σε ιστότοπο του ΟΗΕ, η Ιταλίδα νομικός καταγγέλλει αυτή που χαρακτηρίζει «συνέργεια» δυτικών κυβερνήσεων στην τραγωδία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ακόμη και καθώς η γενοκτονική βία γινόταν οφθαλμοφανής, κράτη, κυρίως δυτικά, παρείχαν και συνεχίζουν να παρέχουν στο Ισραήλ υποστήριξη στρατιωτική, διπλωματική, οικονομική και ιδεολογική, ακόμη και ενώ μετατρέπονταν σε όπλα (από τον ισραηλινό στρατό) ο λιμός και η ανθρωπιστική βοήθεια» είπε.

Τα κράτη αυτά «θα μπορούσαν και θα έπρεπε να κληθούν να λογοδοτήσουν επειδή βοήθησαν, συνέβαλαν ή συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες», που είναι παράνομες, κρίνει ακόμη στα συμπεράσματα της έκθεσής της η ειδική εισηγήτρια (σελ. 23).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Νότια Αφρική, η κ. Αλμπανέζε επισήμανε εξάλλου ότι «οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διέπραξαν μόνο γενοκτονία στη Γάζα».

«Τα κράτη μέλη του ΟΗΕ πρέπει να διακόψουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ»

«Οδηγούν σε διάβρωση, κατάρρευση το πολυμερές σύστημα, απειλώντας οποιονδήποτε προσπαθεί να προωθήσει τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία», κατήγγειλε, αναφερόμενη ιδίως στα τέσσερα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στα οποία επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις από την Ουάσινγκτον.

Όσο για την αναθέρμανση της συζήτησης τους τελευταίους μήνες για τη λύση δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε έκανε λόγο για «πρόσχημα», που είχε σκοπό να δίνεται η εντύπωση πως αναλαμβάνεται δράση ενώ «το επείγον ήταν να συζητηθεί (…) πώς θα σταματήσει η γενοκτονία», υπογράμμισε.

Για την Ιταλίδα νομικό, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ πρέπει να διακόψουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, καθώς δεν είναι «υποχρεωμένα να βοηθούν» οποιοδήποτε κράτος διαπράττει «παράνομες ενέργειες». Αυτά «που διατηρούν ακόμη σχέσεις με το Ισραήλ, διπλωματικές, αλλά πάνω απ’ όλα οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές, φέρουν όλα ευθύνη σε ορισμένο βαθμό», έκρινε η κ. Αλμπανέζε.