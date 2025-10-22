Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γάζα, μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαφωνία κατά τη χθεσινή συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του Νετανιάχου στους Times of Israel, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή». Την ίδια ώρα, το Sky News Arabia, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή, μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου αρνήθηκε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης πως ο Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά την ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα, δυνάμεις που εκπαιδεύονται από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Σύμφωνα με την πληροφόρηση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιμένει ότι πρώτα πρέπει να εφαρμοστούν οι όροι της «δεύτερης φάσης», δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση της οργάνωσης από τον έλεγχο της Γάζας, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για τοπική διοίκηση ή την ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή.

Πριν από μια εβδομάδα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμετέχουν τουρκικές δυνάμεις στη διεθνή δύναμη που προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επιστρέφοντας από τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι αξιολογήσεις για τη σύνθεση της δύναμης δράσης συνεχίζονται και ότι εξετάζονται οι δυνατότητες συμμετοχής σε εργασίες ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης στη Γάζα.