Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε «ιδιαιτέρως απαιτητική» την αποστολή που προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Μιλώντας από την Ιερουσαλήμ, ο Βανς τόνισε πως ο αφοπλισμός της Χαμάς και η ανασυγκρότηση του παλαιστινιακού θύλακα αποτελούν προκλήσεις που θα χρειαστούν χρόνο, επιμονή και διεθνή συνεργασία.

«Έχουμε μπροστά μας μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή: να αφοπλιστεί η Χαμάς, να ανοικοδομηθεί η Γάζα, να βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων της, αλλά και να διασφαλιστεί πως η Χαμάς δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για τους συμμάχους μας στο Ισραήλ», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, ύστερα από δύο και πλέον χρόνια αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενός πολέμου που ξέσπασε μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης και των συμμάχων της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συμφωνία στηρίζεται σε σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και περιλαμβάνει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, την αναδίπλωση του ισραηλινού στρατού, την αποστολή εκτεταμένης ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Γάζας.

Το σχέδιο αποκλείει ρητά οποιονδήποτε ρόλο του ισλαμιστικού κινήματος, το οποίο κατέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007, στη μελλοντική διακυβέρνηση της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο «το όραμα για την επόμενη ημέρα» στη Γάζα.

«Αυτή τη στιγμή διαμορφώνουμε μια νέα, ελπιδοφόρα πραγματικότητα με ένα εντελώς διαφορετικό όραμα για το πώς θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια και θα συγκροτήσουμε μια πολιτική κυβέρνηση εκεί», υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι «δεν θα είναι εύκολο» και ότι η διαδικασία «θα απαιτήσει πολλή δουλειά», ωστόσο εξέφρασε την πεποίθησή του πως «είναι εφικτό».

Ο Τζέι Ντι Βανς επεσήμανε επίσης ότι η νέα αυτή συμφωνία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο Ισραήλ να ενισχύσει τους δεσμούς του με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Όπως είπε, αποτελεί «απαραίτητο βήμα» για τη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ, που το 2020 οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με ορισμένα αραβικά κράτη, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.

«Αυτό μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία μιας συμμαχικής δομής στη Μέση Ανατολή που θα αντέχει στον χρόνο και θα δίνει τη δυνατότητα στους καλούς ανθρώπους αυτής της περιοχής να καθορίσουν το μέλλον τους», πρόσθεσε.

Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι η επανεκκίνηση των Συμφωνιών του Αβραάμ και η περαιτέρω σταθεροποίηση των διπλωματικών σχέσεων Ισραήλ–Αραβικού κόσμου, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ασφάλεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.