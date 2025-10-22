Υπό αστυνομική προστασία μέσα στη φυλακή τέθηκε ο Νικολά Σαρκοζί, καθώς κρατούμενος βιντεοσκόπησε απειλητικό μήνυμα εναντίον του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, έχουν εγκατασταθεί δύο αστυνομικοί στο κελί δίπλα από εκείνο που κρατείται ο Σαρκοζί, μετά το περιστατικό, αφού ο 70χρονος πέρασε την πρώτη του νύχτα στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Λα Σαντέ, στο Παρίσι. Μάλιστα,

Ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε τις πύλες της φυλακής την Τρίτη, μετά την ποινή πέντε ετών που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης.

Το βίντεο με τις απειλές κατά του Σαρκοζί

Μέσα σε λίγες ώρες, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο ένας συγκρατούμενός του φώναζε: «Τα ξέρουμε όλα, Σάρκο… τα ξέρουμε όλα. Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια».

🇫🇷 FLASH | Nicolas Sarkozy est déjà MENACÉ en prison par un détenu : "On va venger Kadhafi, on est au courant de tout, Sarko. Rends les milliards de dollars".pic.twitter.com/6UMTX5wsSC — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 21, 2025

Την Τετάρτη, πηγή του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι διέταξε δύο αξιωματικούς της υπηρεσίας προστασίας υψηλών προσώπων (SDLP) να παραμένουν «στο κελί δίπλα από εκείνο του πρώην προέδρου, επί 24 ώρες το 24ωρο».

Μάλιστα, ο πρόεδρος του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, Ερίκ Σιοτί, να εκφράσει ανησυχίες για απειλές κατά της ζωής του Σαρκοζί.

Ο Σιοτί δήλωσε: «Είναι απολύτως θεμιτό η ασφάλεια ενός πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας να διασφαλίζεται παντού, πάντα, σε κάθε χώρο. Ιδίως αφού οι απειλές εναντίον του θα είναι πολύ μεγαλύτερες στο περιβάλλον όπου βρίσκεται τώρα. Είδα εικόνες όπου απειλείται με θάνατο κατά την άφιξή του. Η ασφάλειά του πρέπει να εγγυηθεί. Η φυλάκισή του είναι μια τρομερή δοκιμασία για την οικογένειά του. Σκέφτομαι την οδύνη που περνούν».

«Τρομακτική» η πρώτη του νύχτα στη φυλακή

Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, έχει ήδη μιλήσει μαζί του στη φυλακή μέσω σταθερού τηλεφώνου, όπως επιβεβαίωσαν οι δικηγόροι του, αναφέροντας ότι η πρώτη του νύχτα ήταν «τρομακτική», σύμφωνα με την Daily Mail.

Ένας εξ αυτών, ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, δήλωσε: «Τον είδα στο επισκεπτήριο, μείναμε πολλή ώρα μαζί. Είναι ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουμε – δυνατός, μαχητικός. Έφερε μαζί του δύο βιβλία: Ο Κόμης Μοντεχρήστος του Δουμά, για την εκδίκηση, και Η Ζωή του Ιησού Χριστού, για την ανάσταση».

Το βίντεο που αναρτήθηκε αναφέρεται τόσο στον Σαρκοζί όσο και στον Ζιάντ Τακιεντίν, πρώην Λιβανέζο έμπορο όπλων που πέθανε φέτος υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ενώ καταζητούνταν ως μεσάζων ανάμεσα στον Καντάφι και τον Σαρκοζί.

Ένας άγνωστος κρατούμενος στη Λα Σαντέ φώναζε: «Ο Σάρκο είναι εδώ, σε απομονωμένο κελί. Είναι μόνος του. Έφτασε την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2025 – θα περάσει δύσκολα. Είναι ακριβώς πάνω από την απομόνωση. Και τα ξέρουμε όλα – θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα, Σάρκο, Ζιάντ Τακιεντίν, όλα τα ξέρουμε. Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια».

Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ο Σαρκοζί ήθελε τον Καντάφι νεκρό, επειδή μπορούσε να αποκαλύψει ενοχοποιητικά στοιχεία.

Η Λα Σαντέ έχει φιλοξενήσει διαβόητους τρομοκράτες και κακοποιούς, όπως τον Κάρλος το Τσακάλι (Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες) και τον διαβόητο ληστή Ζακ Μεσρίν.