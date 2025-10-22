Ζευγάρι στο Τέξας κατηγορείται ότι έθαψε το πτώμα του αυτιστικού γιου του στην αυλή του σπιτιού του, υποστηρίζοντας με θράσος πως ο νεαρός πέθανε στο νοσοκομείο — ωστόσο οι αρχές δήλωσαν ότι δεν βρέθηκαν καθόλου αρχεία που να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του.



Η Ντέσιμπερ Μαρί Μίτσελ και ο Τζόναθαν Τζέιμς Μίτσελ συνελήφθησαν στις 14 Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι τους για να κάνουν έναν έλεγχο ευημερίας στον 26χρονο γιο τους με αναπηρία, Τζόναθαν Κίνμαν, και διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρός.



Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Τζόνσον, το ζευγάρι κατηγορείται για παραποίηση ή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων με σκοπό την απόκρυψη ανθρώπινου πτώματος.



Κατά τον έλεγχο, η Ντέσιμπερ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε μεταφέρει τον Κίνμαν σε τοπικό νοσοκομείο, όπου εκείνος πέθανε. Δεν ανέφερε ημερομηνία θανάτου ούτε αιτία, σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν είχε έγγραφα που να πιστοποιούν τον θάνατό του και ότι ο γιος της είχε αποτεφρωθεί.



Οι αρχές προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη νοσηλεία, όμως δεν εντόπισαν κανένα αρχείο ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο γραφείο του ιατροδικαστή.



Την ίδια ημέρα, ο Τζόναθαν, θετός πατέρας του Κίνμαν, ανάρτησε στο Facebook ένα αινιγματικό μήνυμα που υπαινισσόταν τον θάνατό του: «Ακόμα και στις πιο δυνατές σου στιγμές, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σε διαλύσουν ως άνδρα, πατέρα και φίλο. Σε αγαπούσα περισσότερο απ’ όσο μπορούσα να εκφράσω, ακόμα κι αν δεν το έδειχνα πάντα. Η καρδιά μου είναι κομμάτια τώρα. Ξέρω ότι είσαι σε καλύτερο μέρος, αλλά πονάει».



Σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση πρόσθεσε ότι «ο γιος μας πέθανε την Κυριακή» — δύο ημέρες πριν από τον έλεγχο των αρχών.



Λίγο αργότερα, γύρω στις 6:30 μ.μ., ο Τζόναθαν επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι είχε πληροφορηθεί πως ο Κίνμαν είχε ταφεί στην αυλή τους.



Την επόμενη μέρα, οι τοπικές αρχές επέστρεψαν στο σπίτι μαζί με Τεξανούς Ρέιντζερς και εντόπισαν το πτώμα του Κίνμαν τυλιγμένο με κουβέρτα σε ρηχό τάφο στην πίσω αυλή.



Η Ντέσιμπερ φέρεται να είχε πει σε γειτόνισσα ότι είχε θάψει τον γιο της εκεί. Η γυναίκα την απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία αν δεν το έκανε η ίδια, οπότε ο Τζόναθαν τηλεφώνησε στις αρχές.



Καθώς οι αστυνομικοί ερευνούσαν το σπίτι με τη βοήθεια σκύλου της ομάδας K9, η Ντέσιμπερ πανικοβλήθηκε και είπε στον Τζόναθαν: «Ο σκύλος πάει να τον βρει πάνω μου… ήμουν εγώ… ο σκύλος πάει να τον βρει», σύμφωνα με την κατάθεση.



Γείτονες, σοκαρισμένοι από την αποκάλυψη, δήλωσαν στο CBS News ότι δεν ήξεραν καν ότι υπήρχε αυτός ο γιος — το ζευγάρι μιλούσε μόνο για την κόρη και το εγγόνι τους.



«Ποτέ δεν είδαμε το παιδί… ποτέ δεν ανέφερε ότι υπήρχε… δεν είδαμε κανέναν να πηγαινοέρχεται μαζί τους», είπε η γειτόνισσα Μπέτι Νογιόλα, που έχει επίσης αδέλφια και εγγόνια με αναπηρία.



Το ζευγάρι συνελήφθη και κρατείται στη φυλακή της κομητείας Τζόνσον, με εγγύηση ύψους 250.000 δολαρίων για τον καθένα.



Η σορός του Κίνμαν μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Γραφείο της κομητείας Ταράντ, όπου εξετάζεται. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.