Ένα 12χρονο αγόρι στο Τέξας βρέθηκε αντιμέτωπο με μια σοκαριστική πραγματικότητα, όταν επέστρεψε στο σπίτι του και διαπίστωσε ότι το διαμέρισμά του είχε αδειάσει εντελώς και η οικογένειά του είχε μετακομίσει χωρίς να τον ενημερώσει.

Η αστυνομία στο Copperas Cove ανταποκρίθηκε στην ασυνήθιστη κλήση την Παρασκευή και μίλησε με τον ανήλικο, ο οποίος είχε καταφύγει στο σπίτι ενός γείτονα. Το αγόρι έδειξε στον γείτονα το άδειο διαμέρισμα και εξήγησε ότι το ζευγάρι είχε αναφέρει ότι κάποια στιγμή όλοι θα μετεγκατασταθούν μαζί, αλλά δεν γνώριζε ότι αυτό θα συνέβαινε εκείνη την ημέρα — ενώ βρισκόταν στο σχολείο.

Οι αρχές κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τη μητέρα του, Έρικα Ρενέ Σάντερς, και τον σύντροφό της, Κέβεν Ντουέιν Άνταμς, αν και η διαδικασία αποδείχθηκε δύσκολη, σύμφωνα με την αίτηση σύλληψης που εξέτασε το Fox affiliate KWKT.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν προσβάσιμο τηλεφωνικά, αρνήθηκε να δώσει τη νέα του διεύθυνση. Ακόμη και οι προσπάθειες των Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιών να αποκτήσουν τη διεύθυνση δεν απέφεραν αποτέλεσμα, καθώς το ζευγάρι φέρεται να αρνήθηκε να την παρέχει.

Η Σάντερς είπε στην αστυνομία ότι είχαν κανονίσει με τον θείο του αγοριού να τον παραλάβει από το άδειο διαμέρισμα, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του θείου. Η αστυνομία τελικά κατάφερε να τα αποκτήσει, αλλά όταν επικοινώνησαν με τον θείο, εκείνος δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το περιστατικό.

Όταν οι αρχές μίλησαν με τον Άνταμς, εκείνος «παραποινόταν εκτενώς» για το αγόρι. Ο γείτονας του διαμερίσματος ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε διώξει το παιδί από το σπίτι σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν.

Μετά από πέντεμιση ώρες προσπαθειών να επανασυνδεθεί το αγόρι με τη μητέρα του και τον σύντροφό της, η Σάντερς και ο Άνταμς εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για εγκατάλειψη ή έκθεση παιδιού σε κίνδυνο χωρίς πρόθεση επιστροφής.