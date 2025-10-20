Σε μια δήλωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διαβεβαιώνοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν επλήγησαν από τις αμερικανικές επιδρομές του Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης «έχει ολοσχερώς καταστραφεί», έπειτα από τον 12ήμερο πόλεμο εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αναγνώρισε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως υπεύθυνους για τη σύγκρουση και είχε ζητήσει τότε από τα Ηνωμένα Έθνη να τοποθετηθούν επίσημα.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερήφανα ισχυρίζεται ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, κάνε όνειρα!», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Ιρανός ηγέτης.

Ο Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην ιρανική πρωτεύουσα, απευθυνόμενος πάλι στον Τραμπ, είπε: «Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα στα πυρηνικά;».