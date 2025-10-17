Οι μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν συνάντηση τη Δευτέρα στην παράκτια πόλη Πορτορόζ της Σλοβενίας για την ετήσια σύνοδο κορυφής της Med 9, στην οποία κάλεσαν τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄της Ιορδανίας για να συζητήσουν για την πιθανή συνεισφορά τους στο μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συμμετάσχει στη σύνοδο αυτή, όπως κάθε χρονιά, πριν συνεχίσει με μια διμερή επίσκεψη έως την Τρίτη στη Σλοβενία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Οι ηγέτες των εννέα χωρών της Med 9 (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Σλοβενία και Πορτογαλία, χώρα κοντά στη Μεσόγειο) θα διαβουλευτούν για να αναπτύξουν ένα «κοινό όραμα» για τα μεγάλα θέματα που θα τεθούν στη συνέχεια στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου της ΕΕ την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Ανάμεσα στις προτεραιότητές τους, η επιτάχυνση του σχεδίου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και μια συζήτηση για την κινητοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα είναι επίσης παρούσα στο Πορτορόζ.

Με τον βασιλιά της Ιορδανίας, θα κάνουμε μια «συζήτηση υπό μεσογειακό σχήμα» για την ευρωπαϊκή συνεισφορά στη σταθεροποίηση στη Λωρίδα της Γάζας, την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε βάσει του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ με την ελπίδα να τεθεί τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, εξήγησε ένας σύμβουλος του Μακρόν.

Μετά τη σύνοδο, ο Γάλλος πρόεδρος θα παραστεί τη Δευτέρα στην υπογραφή συμφωνίας υλικοτεχνικής υποστήριξης μεταξύ της γαλλικής ναυτιλιακής εταιρίας CMA-CGM και του λιμανιού Κόπερ πριν από τις συναντήσεις του με τη σλοβενική ηγεσία στη Λιουμπλιάνα.

Την Τρίτη, θα μεταβεί στο εργοστάσιο της Renault στο Νόβο Μέστο, που θα κατασκευάζει ηλεκτρικά Twingo, για να προωθήσει «την ευρωπαϊκή ατζέντα υποστήριξης στην παραγωγή μικρών προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων made in Europe», δήλωσε το Ελιζέ.