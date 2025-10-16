Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε νέα φωτογραφία που δείχνει ανώτερους διοικητές να στέκονται πάνω από το πτώμα του ηγέτη της Χαμάς και «αρχιτέκτονα» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από στρατεύματα στη Ράφα του νότιου τμήματος της Γάζας, ακριβώς έναν χρόνο πριν.

Η εικόνα δείχνει τον πρώην αρχηγό της Νότιας Διοίκησης, υποστράτηγο Γιαρόν Φίνκελμαν, τον πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, υποστράτηγο Οντέντ Μπασιούκ, και τον διοικητή της Μεραρχίας της Γάζας, ταξίαρχο Μπαράκ Χιράμ, να στέκονται πάνω από το πτώμα του Σινουάρ στις 17 Οκτωβρίου 2024, μία ημέρα μετά τον θάνατό του.

Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα από τον στρατό ως μέρος μιας συλλογής εμβληματικών εικόνων που τραβήχτηκαν από πολεμικούς φωτογράφους κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα εκτεθούν στο Κέντρο Γιτζάκ Ράμπιν στο Τελ Αβίβ από την Κυριακή, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.