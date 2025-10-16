Το ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Κορέας ακύρωσε απόφαση που υποχρέωνε τον δισεκατομμυριούχο Τσε Τε-Γουόν να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του διατροφή ύψους 1,38 τρισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 1 δισ. δολάρια), σε μια υπόθεση που τα τοπικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν ως «το διαζύγιο του αιώνα».

Το ανώτατο δικαστήριο επικαλέστηκε λανθασμένο υπολογισμό που αύξησε την αξία των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού και διέταξε επανεξέταση της υπόθεσης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στη Νότια Κορέα, καθώς ο Τσε είναι επικεφαλής του πανίσχυρου ομίλου SK Group, ενώ η πρώην σύζυγός του Ρο Σο-γιόνγκ είναι κόρη του πρώην προέδρου Ρο Τε-Γου, σύμφωνα με το BBC.

Ο γάμος τους διαλύθηκε το 2015, όταν ο Τσε παραδέχθηκε ότι είχε αποκτήσει παιδί με την ερωμένη του. Η απόφαση για την καταβολή των 1,38 τρισ. γουόν εκδόθηκε από δικαστήριο της Σεούλ το 2024 και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη απόφαση διαζυγίου στην ιστορία της χώρας.

Το δικαστήριο είχε τότε υποστηρίξει ότι ένα ταμείο 30 δισ. γουόν του πατέρα της Ρο, πρώην προέδρου Ρο Τε-Γου, είχε συμβάλει στην ανάπτυξη του ομίλου SK και επομένως μπορούσε να θεωρηθεί ως συνεισφορά της Ρο στα κοινά περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού.

Ο Τσε προσέφυγε κατά της απόφασης και την Πέμπτη το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το συγκεκριμένο ταμείο «προερχόταν από δωροδοκίες που ελήφθησαν παράνομα» από τον πρώην πρόεδρο, και άρα δεν μπορούσε να θεωρηθεί μέρος της περιουσίας του ζευγαριού.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ξεκαθάρισε πως ήταν λάθος να θεωρηθεί αυτό συνεισφορά στα κοινά περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού», δήλωσε ο δικηγόρος του Τσε, Λι Τζε-γκουν.

Ωστόσο, το δικαστήριο επικύρωσε την καταβολή διατροφής ύψους 2 δισ. γουόν (περίπου 1,45 εκατ. δολάρια) προς τη Ρο.

Οι μετοχές του ομίλου SK υποχώρησαν κατά 5,4% μετά την απόφαση της Πέμπτης, καθώς η εξέλιξη θεωρείται ότι παρατείνει τη νομική διαμάχη του Τσε με την πρώην σύζυγό του.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν αναμένονται άμεσες αναταράξεις στον όμιλο SK, καθώς ο Τσε δεν υποχρεούται άμεσα να συγκεντρώσει κεφάλαια για την πληρωμή του διαζυγίου.

Ο επιχειρηματίας ελέγχει βασικές θυγατρικές του ομίλου, όπως SK Telecom, SK Square και SK Innovation, ενώ οι δραστηριότητες του ομίλου επεκτείνονται στους τομείς τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, φαρμακευτικών και ημιαγωγών.