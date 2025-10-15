Ένας καβγάς για ένα μπέρδεμα σε παραγγελία φαγητού ξέφυγε και προκάλεσε μια άγρια και αιματηρή συμπλοκή επτά ατόμων μέσα σε ένα μπεργκεράδικο Whataburger στο Τέξας την προηγούμενη εβδομάδα.

Η αστυνομία κλήθηκε στο κατάστημα της αλυσίδας στο Σαν Αντόνιο λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από αναφορά για έντονη συμπλοκή, όπως ανακοίνωσε το Σώμα Αστυνομίας Σαν Αντόνιο. Οι αστυνομικοί, μόλις έφτασαν, διαπίστωσαν ότι η διαμάχη ξεκίνησε λόγω λάθους σε μια παραγγελία ανάμεσα σε δύο ομάδες πελατών.

Let's check in on Whataburger in San Antonio and see how it's going.



Exactly as expected 🤨



At approximately 3AM on Sunday aa brawl broke out reportedly over a mistaken order leading to 7 people being arrested.



At approximately 3AM on Sunday aa brawl broke out reportedly over a mistaken order leading to 7 people being arrested.

Ένα βίντεο που έγινε viral στα social media κατέγραψε τη συμπλοκή ανάμεσα στις δύο ομάδες, με άτομα να χτυπούν και να κλοτσούν τους άλλους στο έδαφος. Φωτογραφίες από το aftermath έδειχναν αίματα στα καθίσματα και το πάτωμα του καταστήματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Επτά άτομα συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για πρόκληση σωματικών βλαβών, όπως επιβεβαίωσαν οι αστυνομικές αρχές. Οι συλληφθέντες ήταν οι εξής: Andres Garcia Cardenas, 21 ετών, Tyrone Tolliver, 21 ετών, Miguel Torres, 57 ετών, Meili Torres, 21 ετών, Andrew Lopez, 21 ετών, Deontae Tolliver, 23 ετών και Veronica Valdez, 53 ετών.

Order mix-up sparks bloody 7-person brawl inside Texas Whataburger: shocking video

Σύμφωνα με αναφορές, δύο 18χρονοι και δύο 20χρονοι συμμετείχαν επίσης σε μία από τις ομάδες. «Μέρος της παραγγελίας ενός άλλου τραπεζιού δόθηκε κατά λάθος στον γιο μου και τους φίλους του. Αντί το προσωπικό να αναγνωρίσει το λάθος, φέρεται να είπαν στους υπόλοιπους πελάτες: “Αυτοί έχουν το φαγητό σας“», έγραψε η μητέρα Rebecca Noel στο Facebook, συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο του καβγά.

«Λίγα λεπτά αργότερα, αυτά τα άτομα αντιπαρατέθηκαν με τον γιο μου και τους φίλους του και μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε από ένα απλό λάθος σε βίαιη επίθεση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι συνέβη. Δεν έπρεπε ποτέ να φτάσει σε αυτό το σημείο», συνέχισε.

Το σενάριο που περιγράφεται στην ανάρτηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά η αστυνομία ανέφερε ότι το βίντεο αποτελεί μέρος της έρευνας. Παρά το χάος, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις Αρχές. Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, ούτε το Whataburger, ούτε το Σώμα Αστυνομίας Σαν Αντόνιο, ούτε η Noel είχαν σχολιάσει δημόσια το περιστατικό ύστερα από αίτημα της Post.