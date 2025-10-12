Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 32 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Την είδηση μετέδωσε σήμερα, Κυριακή 12/10 το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα νέα αεροπορική επιδρομή στην πόλη Κοσταντίνιφκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας (ανατολικά) πραγματοποίησαν οι Ρώσοι όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Χορμπούνοφ μέσω Facebook χθες Σάββατο 11/10.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενη βόμβα που ερρίφθη από αέρος έπεσε δίπλα σε ορθόδοξο ναό. Η εκκλησία υπέστη εκτεταμένες ζημιές.