Μια σπάνια στιγμή βαθιάς συγκίνησης βίωσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, καθώς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια μιας ειλικρινούς και συγκλονιστικής συνομιλίας με τη Ριάν Μάνινγκς, μια χήρα μητέρα από την Ουαλία που έχασε τον σύζυγό της, Πολ, ο οποίος αυτοκτόνησε μόλις πέντε ημέρες μετά τον θάνατο του ενός έτους μωρού τους, Τζορτζ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της Μάνινγκς στο Κάρντιφ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, και βιντεοσκοπήθηκε για να συνοδεύσει την παρουσίαση του νέου προγράμματος του ιδρύματος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας για την πρόληψη της αυτοκτονίας.

Ο Ουίλιαμ, φανερά συγκινημένος, έσκυψε το κεφάλι και έσφιξε τα μάτια του, καθώς άκουγε τη Μάνινγκς να του εξομολογείται: «Το πιο δύσκολο είναι πως ξέρω ότι θα ήμασταν καλά, αν απλώς μου είχε μιλήσει».

Η ιστορία της γυναίκας που έχασε γιο και σύζυγο μέσα σε λίγες μέρες

Η ιστορία της οικογένειας συγκλονίζει. Ο μικρός Τζορτζ, τρίτο παιδί του ζευγαριού, πέθανε απροσδόκητα τον Φεβρουάριο του 2012, έπειτα από κρίση που προκλήθηκε από πνευμονία και γρίπη Α. Ο Πολ, συντετριμμένος από ενοχές, πίστευε ότι είχε αποτύχει να προστατεύσει την οικογένειά του. Πέντε μέρες μετά, έφυγε από το σπίτι για μια βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν επέστρεψε ποτέ.

Από τότε η Ριάν αφιέρωσε τη ζωή της στην υποστήριξη άλλων οικογενειών που έχασαν παιδί ή νέο άτομο, ιδρύοντας την οργάνωση «2 Wish Upon A Star», η οποία μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους στην Ουαλία. Για τη δράση της, τιμήθηκε με το παράσημο MBE από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Μάνινγκς πρόσφερε στον πρίγκιπα τσάι και παραδοσιακά ουαλικά γλυκίσματα, φτιαγμένα από τη μητέρα της, με τον Ουίλιαμ να σχολιάζει χαμογελαστά: «Θα τα πάρω μαζί μου στο αυτοκίνητο για τον δρόμο της επιστροφής».

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε βαθύτερη τροπή. Ο πρίγκιπας τη ρώτησε πώς κατάφερε να μεγαλώσει τα παιδιά της παρά την τεράστια απώλεια. Εκείνη του απάντησε: «Δεν ξέρω πραγματικά πώς τα καταφέραμε. Οι αναμνήσεις που έχουν τώρα τα παιδιά μου είναι αυτές που εγώ τους έχω μεταφέρει. Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένα».

Ο Ουίλιαμ, που και ο ίδιος έχει βιώσει απώλειες και δύσκολες περιόδους λόγω των προβλημάτων υγείας της Κάθριν και του βασιλιά Καρόλου, της μίλησε για το στίγμα γύρω από την αυτοκτονία.

«Από τις οικογένειες που έχω γνωρίσει, αυτό που μένει για πάντα είναι τα αναπάντητα ερωτήματα», είπε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail.

Η Ριάν, με δάκρυα στα μάτια, πρόσθεσε: «Κάθε μέρα αναρωτιέμαι γιατί δεν μου μίλησε. Θα ήθελα να μπορούσα να τον καθίσω απέναντί μου και να του πω “Γιατί δεν ήρθες σε εμένα;”. Γιατί έχασε τόση χαρά… θα ήμασταν καλά».

Σε εκείνη τη στιγμή, ο πρίγκιπας λύγισε. Κρατώντας το χέρι της, της είπε: «Συγγνώμη… είναι δύσκολο να κάνω αυτές τις ερωτήσεις». Η ίδια του απάντησε: «Το καταλαβαίνω. Έχεις παιδιά, έχεις βιώσει απώλειες. Είναι δύσκολο».

Το συγκινητικό αυτό βίντεο σηματοδοτεί την έναρξη του Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών του Ιδρύματος των Ουίλιαμ και Κέιτ, που διαθέτει χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών και στηρίζεται από περισσότερους από 20 οργανισμούς.

Το δίκτυο, υπό την προεδρία της καθηγήτριας Αν Τζον, στοχεύει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να δημιουργήσει ένα ενιαίο, αποτελεσματικό και προσβάσιμο σύστημα πρόληψης της αυτοκτονίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ουίλιαμ τόνισε στη δήλωσή του: «Οι απίστευτοι συνεργάτες που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο προσφέρουν ελπίδα και στήριξη σε όσους κινδυνεύουν ή έχουν πληγεί από την αυτοκτονία. Είναι καιρός να υπάρξει μια ενιαία, θαρραλέα εθνική απάντηση σε αυτή την τραγική πραγματικότητα, η οποία ωστόσο μπορεί να αποτραπεί».

Κλείνοντας, η Ριάν Μάνινγκς έστειλε το δικό της μήνυμα: «Η ζωή μπορεί να σε δοκιμάσει σκληρά, αλλά αν μιλήσεις, αν ελπίσεις, μπορείς να συνεχίσεις. Δεν πρέπει να σωπαίνουμε. Ας μιλήσουμε, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό».