Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την απαγόρευση χρήσης όρων όπως «μπέργκερ» και «μπριζόλα» για την περιγραφή φυτικών προϊόντων γνωστά και σαν vegan προϊόντα που μιμούνται το κρέας.

Με 355 ψήφους υπέρ και 247 κατά, η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντική νίκη για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τέτοιες ονομασίες απειλούν τη βιομηχανία τους και τα μέσα διαβίωσής τους.

Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή της απαγόρευσης δεν είναι άμεση ούτε βέβαιη, καθώς η πρόταση χρειάζεται την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, καθώς και των κυβερνήσεων των 27 κρατών-μελών για να καταστεί νόμος.

Την ίδια στιγμή, η αγορά φυτικών τροφίμων γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές υιοθετούν έναν τρόπο ζωής χωρίς κρέας.

Σύμφωνα με την πρόταση, όροι όπως «κρόκος αυγού», «ασπράδι αυγού» και «εσκαλόπ» θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για προϊόντα που δεν θεωρούνται vegan.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ορίσει τα γαλακτοκομικά προϊόντα ως προϊόντα που προέρχονται από τη «φυσιολογική έκκριση του μαστού», περιλαμβάνοντας έτσι το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί.

Η πρόταση αυτή έχει δεχτεί έντονη κριτική από Πράσινους και φιλελεύθερους ευρωβουλευτές, που τη χαρακτηρίζουν «άχρηστη». Η Άννα Καβατσίνι από το Πράσινο Κόμμα της Γερμανίας δήλωσε στην Deutsche Welle: «Ενώ ο κόσμος καίγεται, το ΕΛΚ ασχολείται με το αν θα επιτρέπονται οι όροι για λουκάνικα και σνίτσελ».

Παράλληλα, η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από σημαντικούς παράγοντες της βιομηχανίας τροφίμων στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά φυτικών προϊόντων στην ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Καλών Τροφίμων της Ευρώπης.

Μεγάλα γερμανικά σούπερ μάρκετ, όπως τα Aldi και Lidl, το εστιατόριο γρήγορου φαγητού Burger King και ο παραγωγός λουκάνικων Rügenwalder Mühle, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πρόταση μέσω κοινής ανοιχτής επιστολής.

Στην επιστολή τους ανέφεραν ότι η απαγόρευση χρήσης «γνωστών όρων» θα δυσκολέψει τους καταναλωτές να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές.

Αντίθετα, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έχει ταχτεί ανοιχτά υπέρ της απαγόρευσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ένα λουκάνικο είναι λουκάνικο. Το λουκάνικο δεν είναι vegan». Παράλληλα, η γαλλική βιομηχανία κρέατος έχει εκφράσει ένθερμη υποστήριξη στην πρόταση.

Το 2020, μια παρόμοια πρόταση είχε τεθεί προς συζήτηση, σύμφωνα με το BBC, αλλά δεν είχε εγκριθεί.