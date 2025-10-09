Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τη Λωρίδα της Γάζας στο επίκεντρο των εξελίξεων. Παρά την επίσημη ανακοίνωση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ελπίδα για αποκλιμάκωση φάνηκε να διαψεύδεται ταχύτατα.

Το πρωί, η πολιτική προστασία στη Γάζα έκανε λόγο για νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, γεγονός που αναδεικνύει την αστάθεια και την αβεβαιότητα που κυριαρχούν στην περιοχή, ακόμη και όταν επιτυγχάνονται συμφωνίες ειρήνευσης. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν διεθνή ανησυχία και επαναφέρουν στο προσκήνιο τα διαρκή εμπόδια στην επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (…) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μιλώντας για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας», σύμφωνα με το Al Jazeera.