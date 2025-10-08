Το παλαιότερο —και πιθανώς «πιο στοιχειωμένο»— ξενοδοχείο του Λας Βέγκας διοργανώνει έναν διαγωνισμό, ακριβώς στην ώρα του για τη σεζόν του τρόμου.

Όσοι τολμηροί θελήσουν να δοκιμάσουν την τύχη τους, θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο στο El Cortez Hotel & Casino, κυνηγώντας… φαντάσματα — με έπαθλο 5.000 δολάρια.

Μόνο ένας «τυχερός» θα επιλεγεί για να συμμετάσχει.

Το θρυλικό El Cortez, το ξενοδοχείο-καζίνο με τη μακροβιότερη λειτουργία στο Λας Βέγκας, βρίσκεται στη Fremont Street, γνωστή και ως «παλιά λωρίδα» ή «παλιό Βέγκας». Από την έναρξή του το 1941, έχει ζήσει τα πάντα: μαφιόζους, δολοφονίες, ακόμη και ανεξήγητα φαινόμενα.

Σε ένα ξενοδοχείο 84 ετών, θεωρείται σχεδόν αναμενόμενο οι επισκέπτες να δουν ή να ακούσουν παράξενα πράγματα — από φανταστικά βήματα μέχρι σκιώδεις φιγούρες.

«Σας στέλνουμε να ερευνήσετε, εξοπλισμένοι πλήρως με εργαλεία κυνηγιού φαντασμάτων, για να διαπιστώσετε αν οι ιστορίες είναι αληθινές!», αναφέρεται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού από το Casino.org.

Ο επιλεγμένος συμμετέχων θα διαμείνει στο El Cortez για ένα «στοιχειωμένο Σαββατοκύριακο», εξερευνώντας τις πιο παλιές και σκοτεινές γωνιές του καζίνο, αναζητώντας σημάδια παραφυσικής δραστηριότητας.

Θα χρειαστεί να κινηθεί στους διαδρόμους του ξενοδοχείου, στο πάτωμα του καζίνο και σε άλλα σημεία που φημολογείται ότι είναι στοιχειωμένα, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό όπως μετρητές EMF, συσκευές EVP και θερμικούς αισθητήρες — πάντα τη νύχτα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 6 έως 31 Οκτωβρίου, ενώ το ταξίδι του νικητή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Αν εντοπιστούν ανεξήγητα φαινόμενα, ο «κυνηγός φαντασμάτων» θα πρέπει να τα τεκμηριώσει με φωτογραφίες, βίντεο και μια σύντομη αναφορά με τις πιο τρομακτικές ή μυστηριώδεις στιγμές.

Φήμες αναφέρουν ότι το υπόγειο του El Cortez φιλοξενεί στάχτες και αποτεφρωμένα λείψανα πρώην υπαλλήλων που πέθαναν χωρίς οικογένεια — στοιχείο που κάνει το «κυνήγι» ακόμα πιο ανατριχιαστικό.

Και, όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, τα 5.000 δολάρια είναι ένα δελεαστικό έπαθλο, ειδικά σε μια πόλη όπου, όπως παραπονιούνται οι επισκέπτες, «ένας καφές μπορεί να κοστίζει 14 δολάρια» και «ένα μπουκάλι νερό σχεδόν 10».