Μια γυναίκα πίστευε ότι έπασχε από σκωληκοειδίτιδα, επειδή έκανε εμετό με αίμα και τελικά γέννησε ένα αγοράκι, ανακαλύπτοντας ότι ήταν έγκυος.

Η απίστευτη ιστορία αφορά την 26χρονη Μέγκαν Ίσεργουντ από τη Βρετανία, η οποία έληξε αίσια μεν, αλλά μετά από πολλές δυσκολίες.

Σύμφωνα με τη New York Post, η νεαρή που δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της εργαζόταν σε ένα μπαρ, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και έκανε εμετό με αίμα, ενώ πονούσε έντονα στα πλευρά στη δεξιά μεριά του σώματος.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ειδοποίησε ασθενοφόρο και οι νοσηλευτές διέγνωσαν σκωληκοειδίτιδα, μεταφέροντας τη στα επείγοντα.

Στη διαδρομή όμως, άρχισε να ουρλιάζει, με αίμα να αναβλύζει ανάμεσα από τα πόδια της. Τότε, οι νοσηλευτές διαπίστωσαν έκπληκτοι -όπως κι αυτή- ότι εκείνη την ώρα γεννούσε.

Το μωρό γεννήθηκε μεν, αλλά ήταν μπλε και έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή μόλις έφτασε στο νοσοκομείο.

Πλέον, η 26χρονη Μέγκαν Ίσεργουντ και το παιδί της είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι αναρωτιέται πως έμεινε έγκυος, αλλά και γιατί δεν αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη της.