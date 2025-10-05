Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη την Κυριακή (5/10) στις πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, όπως αναφέρει το BBC.

Μια χιονοθύελλα έχει παγιδεύσει σχεδόν 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού.

Ντόπιοι και ομάδες διάσωσης φτυαρίζουν το χιόνι για να καθαρίσουν τους φραγμένους δρόμους και να φτάσουν στις σκηνές που βρίσκονται σε υψόμετρο 4.877 μέτρων.

🏔️Nearly a thousand #tourists are stranded on #Everest and unable to descend.



A severe snowstorm has dramatically reduced visibility, and trails are blocked by snow. The climbers are at an altitude of 4,900 meters, and many of their tents are buried under the snow. A rescue… pic.twitter.com/qELLCMCALk — News.Az (@news_az) October 5, 2025

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Jimu News, ορισμένοι τουρίστες έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος από το βουνό.

Το Έβερεστ είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, με υψόμετρο άνω των 8.849 μέτρων. Αν και πολλοί άνθρωποι επιχειρούν να ανέβουν στην κορυφή κάθε χρόνο, η ανάβαση θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη.