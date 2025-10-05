Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη την Κυριακή (5/10) στις πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, όπως αναφέρει το BBC.

Μια χιονοθύελλα έχει παγιδεύσει σχεδόν 1.000 άτομα σε κατασκηνώσεις στην ανατολική πλευρά του βουνού.

Ντόπιοι και ομάδες διάσωσης φτυαρίζουν το χιόνι για να καθαρίσουν τους φραγμένους δρόμους και να φτάσουν στις σκηνές που βρίσκονται σε υψόμετρο 4.877 μέτρων.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Jimu News, ορισμένοι τουρίστες έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος από το βουνό.

Το Έβερεστ είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, με υψόμετρο άνω των 8.849 μέτρων. Αν και πολλοί άνθρωποι επιχειρούν να ανέβουν στην κορυφή κάθε χρόνο, η ανάβαση θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη.