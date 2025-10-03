Σάλο έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η καταγγελία μιας μητέρας από τη Φλόριντα, η οποία κατηγορεί τη δασκάλα του γιου της για ρατσιστική συμπεριφορά, έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του 6χρονου παιδιού της σε σχολική αίθουσα.

Η Ντεσάρε Πράθερ, μητέρα του μικρού Λέτζεντ, μαθητή πρώτης δημοτικού στο Floral Avenue Elementary School στην πόλη Bartow, ξέσπασε όταν έλαβε βίντεο από τη δασκάλα του παιδιού, στο οποίο καταγράφεται η ίδια να τραγουδά στα παιδιά τη γνωστή ευχή γενεθλίων, αλλά και μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού, η οποία περιλαμβάνει τη φράση: «μοιάζεις με μαϊμού και μυρίζεις σαν κι αυτή».

Στο βίντεο, η λευκή δασκάλα -της οποίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το όνομα- φαίνεται να ρωτά τον 6χρονο αν θέλει να ακούσει την «αστεία εκδοχή» του τραγουδιού. Ο μικρός γελά και γνέφει καταφατικά, χωρίς να γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η δασκάλα, με εμφανή διάθεση χιούμορ, ξεκινά να τραγουδά: «Happy Birthday to you, you live in a zoo, you look like a monkey, and you smell like one too», προκαλώντας αμηχανία, ενώ στο τέλος προτρέπει τους μαθητές να χειροκροτήσουν τον συμμαθητή τους, σύμφωνα με τη New York Post.

Η μητέρα του παιδιού δηλώνει σοκαρισμένη και εξοργισμένη. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της: «Δεν εγκρίνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι δημόσιος εξευτελισμός του παιδιού μου μπροστά στους συμμαθητές του. Θεωρώ τη συμπεριφορά της ρατσιστική».

People are claiming this teacher is racist for singing the monkey in a zoo version of happy birthday to this little boy



What do you think? pic.twitter.com/PCUChp6n2k — TaraBull (@TaraBull808) October 1, 2025

Η Ντεσάρε Πράθερ κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στη σχολική περιφέρεια, ενώ κοινοποίησε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Όπως αναφέρει, ο γιος της αρνείται πλέον να επιστρέψει στο σχολείο, φοβούμενος ότι θα τον αποκαλούν «μαϊμού».

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται να εμπιστευτεί τον εκπαιδευτικό του ή να νιώθει ότι υφίσταται ρατσιστική συμπεριφορά στο σχολείο. Τώρα πρέπει να τον πάω σε ψυχολόγο, γιατί κλαίει και δεν θέλει ούτε να ξαναδεί τη δασκάλα, ούτε να επιστρέψει στο σχολείο», τόνισε η ίδια.

Η απάντηση της εκπαιδευτικής περιφέρειας

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και τη γενικευμένη κατακραυγή, η εκπαιδευτική περιφέρεια Polk County εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και ότι έχει ξεκινήσει επισκόπηση της συμπεριφοράς της δασκάλας.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πράθερ, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά της σχολικής διοίκησης, γεγονός που έχει εντείνει την οργή της.

«Νιώθω πως πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Να ζητήσει συγγνώμη από το παιδί μου και την οικογένειά μας. Ήταν απαράδεκτο. Το παιδί μου έχει τραυματιστεί για μια ζωή. Θέλω να απολυθεί», δήλωσε η μητέρα στα τοπικά μέσα.

Το περιστατικό έχει πάρει διαστάσεις και εκτός ΗΠΑ, με χρήστες των social media να εκφράζουν αγανάκτηση για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το μικρό παιδί μέσα σε σχολικό περιβάλλον.