Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, αναφέρουν σήμερα οι Los Angeles Times.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, ορατό από αρκετά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες.

BREAKING: MASSIVE explosion rocks El Segundo and Manhattan Beach, CA – MAJOR fire burning at the Chevron refinery pic.twitter.com/Qj5InDgGqz — Chris Cristi (@abc7chriscristi) October 3, 2025

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τραυματισμούς ή εκκενώσεις. Ωστόσο, η αστυνομία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας συνέστησαν στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά, λόγω των καπνών.

BREAKING: Explosion, massive fire at Chevron oil refinery in El Segundo, California, just south of Los Angeles International Airport (LAX). pic.twitter.com/JCPa8hrOVA — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 3, 2025

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς.