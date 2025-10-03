Η Μάντισον Μπέργκμαν, 25 ετών, ήταν δασκάλα της πέμπτης τάξης στο Δημοτικό Σχολείο River Crest στο Χάντσον του Ουισκόνσιν, μέχρι που έχασε τη δουλειά της πέρυσι, ύστερα από κατηγορίες για ανάρμοστη σχέση με έναν μαθητή της. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης.

Τη Δευτέρα, η πρώην εκπαιδευτικός δήλωσε ένοχη για μία κατηγορία αποπλάνησης ανηλίκου με σεξουαλική πράξη και για δύο κατηγορίες σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς από μέλος του σχολικού προσωπικού, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το Law & Crime. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η κατηγορούμενη ήταν συνεχώς δακρυσμένη και έκλαιγε όταν οδηγήθηκε με χειροπέδες εκτός αίθουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της, οι εισαγγελείς απέσυραν τη σοβαρότερη κατηγορία, εκείνη του βιασμού ανηλίκου πρώτου βαθμού, καθώς και αρκετές άλλες, μεταξύ των οποίων χρήση υπολογιστή για τη διευκόλυνση σεξουαλικού εγκλήματος με ανήλικο, έκθεση ανηλίκου σε επιβλαβείς περιγραφές, και επιπλέον κατηγορίες από αυτές στις οποίες παραδέχθηκε την ενοχή της, σύμφωνα με το KSTP.

Οι εισαγγελείς συμφώνησαν επίσης να μην ζητήσουν ποινή άνω των 12 ετών κάθειρξης, σύμφωνα με το KARE. Χωρίς τη συμφωνία, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 18 χρόνια. Η Μπέργκμαν εξακολουθεί να κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας St. Croix, αναμένοντας την καταδίκη της στις 22 Δεκεμβρίου.

Ήταν 24 ετών όταν συνελήφθη τον Μάιο του 2024, κατηγορούμενη για ανάρμοστη σχέση με 11χρονο μαθητή, αφού η αστυνομία ειδοποιήθηκε στο σχολείο της για «ανάρμοστη συμπεριφορά ανάμεσα σε νυν δασκάλα και μαθητή πέμπτης τάξης».

Η υποτιθέμενη σχέση μεταξύ των δύο αποκαλύφθηκε στις 29 Απριλίου, όταν η μητέρα του παιδιού βρήκε μηνύματα στο τηλέφωνό του, αφού πρώτα τους είχε ακούσει να συνομιλούν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Το παιδί είπε στους ανακριτές ότι πήρε τον αριθμό τηλεφώνου της δασκάλας μετά από μια εκδρομή για σκι που είχαν κάνει μαζί με τη μητέρα του κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών. Από εκεί και πέρα, όπως είπε το αγόρι, οι δύο τους μιλούσαν «σχεδόν καθημερινά».

Οι αστυνομικοί φέρεται να βρήκαν χειρόγραφες σημειώσεις στο σακίδιο της Μάντισον Μπέργκαμαν, μέσα σε ένα φάκελο με το όνομα του μαθητή. Σύμφωνα με τον μαθητή, οι δύο αντάλλασσαν σημειώματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το KARE αναφέρει ότι από την τάξη της Μπέργκαμαν κατασχέθηκαν «σχεδόν 100 γράμματα, ερωτικά σημειώματα και έργα τέχνης μεταξύ τους».

Συνοψίζοντας τις συνομιλίες τους, η αστυνομία δήλωσε ότι «στα σημειώματά της, εκείνη του λέει ότι τον αγαπά, θέλει να τον φιλήσει, ότι τον ερεθίζει και ότι έχει εμμονή μαζί του». Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Μπέργκαμαν φέρεται να έγραψε σε ένα από τα γράμματα: «Ένα από τα ξαδέρφια μου είναι στην πέμπτη τάξη και δεν μπορώ να φανταστώ έναν άντρα να της μιλά όπως μιλάμε εμείς. Ξέρω ότι έχουμε μια ξεχωριστή σχέση και σε αγαπώ περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο, αλλά πρέπει να είμαι η ενήλικη εδώ και να σταματήσω».

Επιπλέον, το KARE αναφέρει ότι οι ερευνητές που εξέτασαν τα τηλέφωνα της Μπέργκαμαν και του μαθητή βρήκαν πάνω από 35.000 μηνύματα μεταξύ τους, ενώ κατά την έρευνα στον υπολογιστή της εντοπίστηκαν σχεδόν τριάντα ανταλλαγές email.

Σύμφωνα με το Law & Crime, μια άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων ξεκίνησε με τον μαθητή να γράφει: «Χαχα, φίλε, θέλω απλώς να σε φιλήσω» — και η δασκάλα φέρεται να απάντησε: «Κι εγώ επίσης! Συνεχώς».

Ο μαθητής φέρεται να δήλωσε επίσης στους ερευνητές ότι οι δύο είχαν φιληθεί αρκετές φορές και είχαν μιλήσει για σεξ, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχαν αγγίξει ο ένας τον άλλον στην τάξη όταν τα άλλα παιδιά δεν τους έβλεπαν.

«Η ενημέρωση για ένα μέλος του σχολικού προσωπικού και μια φερόμενη ακατάλληλη συμπεριφορά που παραβιάζει την εμπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για όλους μας», ανέφερε μήνυμα που στάλθηκε στις οικογένειες από το σχολικό συγκρότημα Χάντσον, μέσω του KSTP, αμέσως μετά τη σύλληψή της. «Κατανοούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεσμευόμαστε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη σε κάθε παιδί που μπορεί να έχει επηρεαστεί».

Η Μάντισον Μπέργκαμαν παραιτήθηκε από τη θέση της στα Δημόσια Σχολεία Χάντσον στις 13 Μαΐου.