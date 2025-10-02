Ο Κινέζος influencer, Τανγκ Φειτζί, βρήκε φρικτό θάνατο σε ζωντανή μετάδοση, όταν το ελαφρύ διθέσιο αεροσκάφος που χειριζόταν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ήταν μόλις 55 ετών.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο δημιουργός περιεχομένου, γνωστός στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, με περισσότερους από 100.000 ακολούθους, μετέδιδε live το Σάββατο από την κομητεία Jiange, στην κεντρική Κίνα, όταν έχασε τον έλεγχο του δικινητήριου σκάφους. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, το αεροσκάφος έπεσε με δύναμη στο έδαφος και εξερράγη.

Συγκλονισμένοι οι θεατές του livestream φώναζαν στα σχόλια «σώστε τον» και «καλέστε βοήθεια», ενώ ο Τανγκ Φειτζί δεν φορούσε ούτε κράνος ούτε αλεξίπτωτο. Διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του επί τόπου. Ευτυχώς, το δυστύχημα δεν προκάλεσε ζημιές στην περιοχή.

Μετά τον θάνατό του, οι λογαριασμοί του στα κοινωνικά δίκτυα έγιναν ιδιωτικοί, ενώ οι κινεζικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της συντριβής.

Ο ίδιος είχε δηλώσει σε προηγούμενα βίντεο ότι πλήρωσε περίπου 49.000 δολάρια για το αεροσκάφος του, το οποίο ζύγιζε πάνω από 110 κιλά και μπορούσε να φτάσει σε ύψος 600 μέτρων με ταχύτητα άνω των 100 χλμ/ώρα. Με μόλις έξι ώρες εκπαίδευσης, ο Τανγκ Φειτζί υποστήριζε πως ήταν έτοιμος να πετάξει και πως δεν χρειαζόταν άδεια πιλότου για τα υπερελαφρά σκάφη.

Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπιζε προβλήματα. Το περασμένο έτος είχε εμπλακεί σε δύο μικρότερες πτώσεις, όταν το αεροσκάφος του παρουσίασε βλάβη στο δείκτη καυσίμου και έπεσε από ύψος περίπου δέκα μέτρων.