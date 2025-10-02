Η γαλλίδα ευρωβουλευτής παλαιστινιακής καταγωγής Ρίμα Χασάν, που βρισκόταν σε πλοίο της νηοπομπής Global Sumud Flotilla το οποίο αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν προσεγγίσει τη Γάζα, κατήγγειλε το Ισραήλ για «παράνομη» και «αυθαίρετη» σύλληψη εκατοντάδων μελών της αποστολής.

«Εκατοντάδες πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειρηνικοί ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου Global Sumud, συνελήφθησαν και κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ», αναφέρει η Ρίμα Χασάν σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.