Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ποντάρει πως το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα θα ασκήσει πίεση στη Χαμάς, αλλά ρισκάρει την κυβερνητική του συμμαχία

Η πρόταση, που έγινε δεκτή από τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, απαιτεί ελάχιστα από το Ισραήλ βραχυπρόθεσμα, αλλά η αναφορά στο ενδεχόμενο παλαιστινιακού κράτους ενδέχεται να εξοργίσει τους εταίρους του στην ακροδεξιά, όπως ο Σμότριχ και ο Μπεν Γκουβίρ.

Η υποστήριξη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο σχέδιο για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ρίσκο: μπορεί να επανασυνδέσει αποξενωμένους συμμάχους στο εξωτερικό και να ενισχύσει τη βάση του στο εσωτερικό, αλλά ταυτόχρονα να προκαλέσει ρήξη με τους εταίρους της κυβέρνησής του που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αναφορά σε Παλαιστινιακό κράτος.

Συμπορευόμενος με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιο ως κοινή προσπάθεια που ικανοποιεί όλους τους στρατιωτικούς στόχους της κυβέρνησής του, ενώ ταυτόχρονα μεταθέτει τη διεθνή κριτική στον πόλεμο στη Χαμάς που τώρα καλείται να επιλέξει είτε να το αποδεχτεί είτε να αντιμετωπίσει τη συνέχιση του αποκλεισμού.

Το εγχείρημα αυτό μπορεί να ενισχύσει τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό, αν επιφέρει το τέλος ενός πολέμου όλο και πιο αντιδημοφιλούς και εξασφαλίσει την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται ακόμη από την τρομοκρατική οργάνωση, ενισχύοντας τις πιθανότητές του εν όψει εκλογών που προβλέπονται σε ένα χρόνο.

Αλλά ακόμη και η μερική – μη δεσμευτική – αναφορά σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος του σχεδίου είναι πιθανό να προκαλέσει οργή εντός της κυβέρνησης του Νετανιάχου — της πιο δεξιάς στην ιστορία του Ισραήλ — όπου οι υπερ-εθνικιστές συμμάχοι, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκουβίρ και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, ασκούν υπέρμετρη επιρροή.

Όλο το βάρος στη Χαμάς — μικρές απαιτήσεις προς το Ισραήλ

Σύμφωνα με τους Times of Israel Ναντάβ Στρούχλερ, πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη συμφωνία «διπλό όφελος» («win‑win») για τον πρωθυπουργό. Μεταφέρει όλη την πίεση στη Χαμάς, χαλαρώνει τη διεθνή επιτήρηση προς το Ισραήλ και αφήνει τους επικριτές της κυβέρνησης χωρίς εναλλακτική λύση.

«Για εκείνον είναι ματ. Είναι μια πολύ ισχυρή κίνηση», δήλωσε ο Στρούχλερ, υποστηρίζοντας πως ο Νετανιάχου μπορεί να εισέλθει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με απελευθερωμένους ομήρους και με ανανεωμένη προσπάθεια για επαναπροσέγγιση με αραβικά και μουσουλμανικά κράτη — έναν διάδρομο που είχε διακοπεί από τον πόλεμο στη Γάζα.

Η πρόταση του Τραμπ, που γρήγορα εγκρίθηκε από ηγεσίες στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, απαιτεί ελάχιστες παραχωρήσεις από το Ισραήλ βραχυπρόθεσμα.

Αντιθέτως, μεταθέτει όλη την πίεση στη Χαμάς, απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων που έχουν απομείνει και την παράδοση των όπλων της ως προϋπόθεση για να αρθεί ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει προσωρινά στη Γάζα, αποσυρόμενος σε θέσεις κοντά στα σύνορα μόνο όταν διεθνής δύναμη αναλάβει τον έλεγχο. Ο Νετανιάχου, που έχει επιμείνει ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον συνολικό έλεγχο ασφαλείας μετά τον πόλεμο, δήλωσε την Τρίτη πως οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε μεγάλο μέρος της Γάζας, χωρίς πάντως να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Εταίρος της συμμαχίας χαρακτηρίζει το σχέδιο «πολιτικές ψευδαισθήσεις»

Σε εκτενή ανάρτηση στο X την Τρίτη, ο Σμότριχ — που έχει ανοιχτά ζητήσει να συνεχιστεί η ισραηλινή εκστρατεία στη Γάζα — κατήγγειλε το σχέδιο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα ανταλλάξει «πραγματικά επιτεύγματα στο έδαφος με πολιτικές ψευδαισθήσεις».

Το κόμμα του, Religious Zionism, κατέχει επτά από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, αν και πρόσφατες δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι σε πιθανές εκλογές σήμερα δεν θα εξασφάλιζε έδρες.