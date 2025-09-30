Ένας ψυχολογικά διαταραγμένος οδηγός στο Ιλινόις έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στο πίσω μέρος ενός αστυνομικού SUV κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, λέγοντας αργότερα στους αστυνομικούς με παράξενο τρόπο ότι το έκανε επειδή «ήταν βαριεστημένος» και «μισεί τους αστυνομικούς».

Τα πλάνα από κάμερα σώματος δείχνουν έναν αστυνομικό του Fairview Heights να βγαίνει από το περιπολικό του κατά τη διάρκεια ελέγχου την Τετάρτη, όταν ο Κέιτζιον Λ. Τζένινγκς συγκρούεται με το γκρι Chevrolet Camaro 2018 του στο πίσω μέρος του περιπολικού — χτυπώντας σχεδόν τον αστυνομικό και παραλίγο να τον παγιδέψει ανάμεσα στα δύο οχήματα, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το τμήμα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, ο Τζένινγκς, 28 ετών, βγαίνει από το κατεστραμμένο του αυτοκίνητο και ρωτά τον αστυνομικό: «Τι συνέβη;»

«Πες μου εσύ», απαντά ο αστυνομικός.

«Χρειάζομαι καινούριο αυτοκίνητο», λέει ο Τζένινγκς, πριν του ζητηθεί να καθίσει στο πεζοδρόμιο και να περιμένει το ασθενοφόρο για να τον εξετάσει.

Ο Τζένινγκς προσπαθεί επανειλημμένα να σηκωθεί μετά την εντολή να καθίσει, αλλά υπακούει όταν του λένε να παραμείνει καθιστός.

Μετά από ερώτηση αν είναι καλά, ο αστυνομικός ρωτά τι τον οδήγησε να συγκρουστεί με το περιπολικό.

«Δεν ξέρω, φίλε. Έχω πιει… και πήρα και κάποια χάπια με κάνναβη», απαντά ο Τζένινγκς.

Στη συνέχεια, παραδίδει την ταυτότητά του στον αστυνομικό και ομολογεί καθαρά ότι «το έκανε επίτηδες».

«Τι; Το έκανες επίτηδες;» ρωτά ο αστυνομικός.

«Ναι, το έκανα», λέει ήρεμα ο Τζένινγκς.

Ο ύποπτος πρόσθεσε ότι το έκανε επειδή «ήταν βαριεστημένος» και αργότερα δηλώνει ότι «μισεί τους αστυνομικούς», καθώς έφτασε ενισχύση.

Ο Τζένινγκς συνελήφθη αμέσως και κρατείται στη φυλακή της κομητείας Σεντ Κλερ.

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν αρχικά στο αυτοκίνητο που σταμάτησε ο αστυνομικός δεν τραυματίστηκαν και έλαβαν μόνο προειδοποίηση για ληγμένες πινακίδες. Στο σημείο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τζένινγκς προκάλεσε ζημιές άνω των 10.000 δολαρίων στο περιπολικό.

Το τμήμα αστυνομίας Fairview Heights ανέφερε ότι η Εισαγγελία της κομητείας Σεντ Κλερ κατηγορεί τον Τζένινγκς για μία κατηγορία ποινικής ζημιάς σε κυβερνητική περιουσία, δύο κατηγορίες βαριάς επίθεσης με θανατηφόρο όπλο και μία κατηγορία βαριάς επίθεσης με όχημα.

Η κομητεία Σεντ Κλερ ζήτησε να κρατηθεί προφυλακισμένος μέχρι τη δίκη, προειδοποιώντας ότι αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για την κοινότητα.

Η Πολιτειακή Αστυνομία του Ιλινόις ηγείται της έρευνας για το ατύχημα.