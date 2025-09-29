Απόπειρα δολοφονίας κινητοποίησε τις Αρχές της Κύπρου το βράδυ της Δευτέρας 29/09.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Πύργο Λεμεσού σημειώθηκε πυροβολισμός, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα ένας 37χρονος Ουκρανός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στον δράστη και το θύμα, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί με άλλα 8-10 άτομα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τον 37χρονο.

Την σκηνή εγκατέλειψαν όλα τα πρόσωπα, όπως και ο δράστης, καθώς το θύμα μεταφέρθηκε από φίλους σε νοσοκομείο. Επιπλέον,φέρεται να μη διέμεναν στο ξενοδοχείο αλλά να διευθέτησαν ραντεβού στο ξενοδοχείο, για άγνωστους προς στιγμήν λόγους, όπως τονίζει ο Πολίτης Κύπρου.

Ο Ουκρανός άνδρας, 37 ετών, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Το όχημα του δράστη, ακόμη, φέρεται να βρίσκεται ακόμη στο ξενοδοχείο, αφού αποχώρησε πεζός. Επίσης, η Αστυνομία φαίνεται να έχει ταυτοποιήσει τον δράστη και να τον αναζητεί, καθώς οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα παρακολουθήσεις.

Η σκηνή, σημειώνεται, αποκλείστηκε και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για εντοπισμό του δράστη.