Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας που απηύθυνε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Warsaw Security Forum πως η χώρα του επιθυμεί να δημιουργήσει μια κοινή εναέρια αμυντική ασπίδα για την προστασία από τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία και σε όλους τους εταίρους μας τη δημιουργία μιας κοινής, απολύτως αξιόπιστης ασπίδας κατά των ρωσικών εναέριων απειλών», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως οι ηγέτες της Ατλαντικής Συμμαχίας δήλωσαν ότι η Ρωσία δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με τις εναέριες διεισδύσεις στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής. Το Κίεβο δηλώνει ότι η ουκρανική εμπειρία από εναέριες απειλές θα είναι πολύτιμη.

«Είναι εφικτό. Η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να αποκρούσει όλα τα είδη των ρωσικών drones και πυραύλων και αν ενεργήσουμε από κοινού στην περιοχή, θα έχουμε αρκετά όπλα και παραγωγική δυνατότητα».

Σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη έχει αλλάξει.

«Αυτή τη στιγμή, η στάση του προέδρου Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, είναι πραγματικά ισορροπημένη και υποστηρίζει τη στάση της Ουκρανίας, αν και αναμφίβολα θέλει να παραμείνει μεσολαβητής ανάμεσα σε εμάς και τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.