Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω επίθεσης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, της Μόσχας, στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αντρέι Βορομπιόφ σε ανάρτησή του στο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας είχε μεταδώσει επικαλούμενο στοιχεία του υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις επίσημες ουκρανικές αναφορές, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επιδρομή με 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 48 πυραύλους στο Κίεβο.

Όπως αναφέρει το Reuters η αεράμυνα κατέρριψε τη συντριπτική πλειονότητα, όμως ο όγκος και η διάρκεια της επίθεσης (άνω των 12 ωρών) άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές.