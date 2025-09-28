Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι έχει σχέδια κατάκτησης παρόμοια με εκείνα της ναζιστικής εποχής.

«Η Γερμανία βρίσκεται σε διαδικασία στρατιωτικοποίησης και επαναναζιστικοποίησης», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Γιατί συμβαίνει αυτό; «Πιθανόν με τον ίδιο στόχο που είχε και ο (Αδόλφος) Χίτλερ: να υποτάξει ολόκληρη την Ευρώπη», είπε ο 75χρονος. Ενώ ο Χίτλερ επιδίωκε να επιφέρει στρατηγική ήττα στη Σοβιετική Ένωση, η σύγχρονη Γερμανία προσπαθεί τώρα να κάνει το ίδιο με τη Ρωσία.

«Μιλιταριστική ρητορική»

Ο Λαβρόφ, που θεωρείται ένθερμος υποστηρικτής του αιματηρού πολέμου εισβολής κατά της Ουκρανίας που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα, επιτέθηκε επίσης προσωπικά στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η μιλιταριστική ρητορική του Μερτς, όπως είπε, αυξάνεται διαρκώς, ενώ ο ίδιος καυχιέται ότι άλλαξε το Σύνταγμα για να κάνει τη Γερμανία ξανά μεγάλη στρατιωτική δύναμη.

«Όταν ένα πρόσωπο, του οποίου η χώρα διέπραξε φασιστικά και ναζιστικά εγκλήματα, το Ολοκαύτωμα και γενοκτονίες, μιλά για το ότι η Γερμανία θα γίνει ξανά μεγάλη στρατιωτική δύναμη, τότε έχει αμνησία — και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Νωρίτερα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τη Δύση ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της Μόσχας θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική απάντηση», στέλνοντας μήνυμα σε όσους επιχειρήσουν να καταρρίψουν αεροσκάφη στον ρωσικό εναέριο χώρο και κατηγορώντας τη Γερμανία για μιλιταριστική ρητορική.

Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται στην Ουκρανία, οι εντάσεις έχουν αυξηθεί κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ τις τελευταίες εβδομάδες. Η Εσθονία κατήγγειλε ότι η Μόσχα έστειλε τρία μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριό της χώρο, ενώ νατοϊκά πολεμικά αεροπλάνα κατέρριψαν ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία.

«Κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας μου θα έχει αποφασιστική απάντηση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό μεταξύ εκείνων στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ που λένε στους ψηφοφόρους τους ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτος», δήλωσε ο Λαβρόφ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι συνεχείς παραβιάσεις εναέριου χώρου που αποδίδονται στη Ρωσία έχουν προκαλέσει ανησυχία σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπου η Μόσχα θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Οι ελπίδες για μια σύντομη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν πλέον μειωθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι στηρίζει την ιδέα κατάρριψης ρωσικών μαχητικών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μιας αλλαγής ρητορικής με την οποία χλεύασε την απόδοση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον «χάρτινο τίγρη».