Απειλητικό σύνθημα κατά της Τζόρτζια Μελόνι εμφανίστηκε σε τοίχο στο Τορίνο, όπου άγνωστοι υπαινίχθηκαν ότι θα έχει την ίδια μοίρα με τον Τσάρλι Κερκ, τον Αμερικανό ακροδεξιό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε πριν από δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Σε ανάρτησή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε δηλώνοντας υπερήφανη για τη σύγκριση με τον Κερκ και πρόσθεσε: «Εμείς θα συνεχίσουμε να περπατάμε ελεύθεροι, δυνατοί μέσα στις ιδέες μας».

Η ανάρτησή της:

«”Μελόνι όπως ο Κερκ”. Το έγραψαν ως απειλή. Αλλά όσοι ζουν με το μίσος και τον εκφοβισμό, ποτέ δεν θα μοιάσουν στον Τσάρλι Κερκ, γιατί δεν γνωρίζουν την αξία του διαλόγου, της αντιπαράθεσης και της δημοκρατίας.

Το να με συγκρίνουν μαζί του είναι λόγος υπερηφάνειας: ο Κερκ έχει κάνει τη ζωή του έναν αγώνα για την ελευθερία της σκέψης. Όσοι γράφουν απειλές στους τοίχους θα παραμένουν πάντοτε φυλακισμένοι της βίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να περπατάμε ελεύθεροι, δυνατοί μέσα στις ιδέες μας».