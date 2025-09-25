Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ είναι έτοιμο να αναχαιτίσει αποστολή ακτιβιστών που κατευθύνονται με δεκάδες σκάφη προς τη Γάζα, σε μια προσπάθεια να αμφισβητήσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Παρακολουθούμε αυτόν τον στολίσκο. Έχουμε εμπειρία από το παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά η αποστολή είναι διαφορετική, καθώς περιλαμβάνει δεκάδες σκάφη», ανέφερε ο Ντέφριν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ είναι «έτοιμο να υπερασπιστεί τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Είμαστε προετοιμασμένοι, και το Ναυτικό είναι προετοιμασμένο».

Ο Ντέφριν ισχυρίστηκε επίσης ότι «αυτός ο στόλος έχει σχεδιαστεί και χρηματοδοτείται από τη Χαμάς, μέσω εκπροσώπων της στην Ευρώπη. Διαθέτουμε σαφείς αποδείξεις για αυτό».

Πρόσθεσε, τέλος, ότι όσοι επιθυμούν να προσφέρουν βοήθεια στους Παλαιστίνιους της Γάζας μπορούν να το κάνουν μέσω των επίσημων διαύλων ανθρωπιστικής βοήθειας που χρησιμοποιούν διάφορα κράτη και διεθνείς οργανισμοί.