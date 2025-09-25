Ο υπουργός Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας ανέφερε σήμερα, Πέμπτη 25/9 σε δηλώσεις του ότι η χώρα παραμένει δεσμευμένη στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας συμφωνίας με την Ουάσινγκτον για τις μειώσεις των αμερικανικών δασμών που περιλαμβάνει μια επένδυση μεγάλης κλίμακας από τη Σεούλ στις ΗΠΑ.

Οι δύο πλευρές εργάζονται για να ξεπεραστούν διαφορετικές προσεγγίσεις της επένδυσης των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Νότια Κορέα.

Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις εμφανίστηκαν από την επίτευξη μιας συμφωνίας επί της αρχής τον Ιούλιο, δήλωσε ο υπουργός Κιμ Γιουνγκ-κουάν, όταν ερωτήθηκε αν η Σεούλ επιθυμεί να εξέλθει από τις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ