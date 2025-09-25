Πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για τη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,

Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σκοπεύει να καταγγείλει τους ηγέτες που αναγνώρισαν αυτήν την εβδομάδα κράτος Παλαιστίνης, κατά την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή.

«Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα πω την αλήθεια μας — την αλήθεια για τους πολίτες του Ισραήλ, την αλήθεια για τους στρατιώτες του IDF και την αλήθεια για τη χώρα μας», ανέφερε ο Νετανιάχου στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

«Θα καταγγείλω εκείνους τους ηγέτες που, αντί να καταγγείλουν τους δολοφόνους, τους βιαστές και αυτούς που καίνε παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα κράτος στην καρδιά της Γης του Ισραήλ. Αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Στην Ουάσινγκτον, θα συναντηθώ για τέταρτη φορά με τον Πρόεδρο [των ΗΠΑ] Ντόναλντ Τραμπ και θα συζητήσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουν φέρει οι νίκες μας, αλλά και την ανάγκη μας να ολοκληρώσουμε τους στόχους του πολέμου: την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα της Χαμάς και την επέκταση του κύκλου ειρήνης που άνοιξε μετά τη ιστορική νίκη στην ‘Επιχείρηση Ανατέλλων Λέων’ (κατά του Ιράν) και άλλες νίκες που έχουμε πετύχει», συνέχισε ο Νετανιάχου.

Η συνάντηση με τον Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.