Οι συμμετέχοντες του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης, ανέφεραν εκρήξεις και πολλαπλά drones που στόχευσαν ορισμένα από τα πλοία τους, τα οποία βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα. Η Global Sumud Flotilla (GSF) σε δήλωσή της ανέφερε: «Πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα που ερρίφθησαν, διακοπή επικοινωνιών και εκρήξεις από αρκετά πλοία. Παρακολουθούμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά δεν θα εκφοβιστούμε».

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Γιάσεμιν Ακάρ, ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ότι πέντε σκάφη είχαν δεχτεί επίθεση. Σε προηγούμενο βίντεο, δήλωσε ότι οι ακτιβιστές είχαν «εντοπίσει 15 έως 16 drones».

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του στολίσκου στο Instagram έδειχνε μια έκρηξη που φέρεται να καταγράφηκε από το σκάφος Spectre. Σε άλλο βίντεο της ίδιας σελίδας, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής, Τιάγκο Αβίλα, ανέφερε ότι τέσσερα πλοία είχαν «στοχοποιηθεί από drones που εκτόξευαν συσκευές», λίγο πριν ακουστεί μια ακόμα έκρηξη στο παρασκήνιο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η GSF είχε δηλώσει ότι είχε δεχτεί επίθεση από drones για δύο ημέρες, ενώ βρισκόταν στην Τυνησία, χωρίς να τραυματιστεί κανένας από τους επιβάτες ή το πλήρωμα. Την περίοδο εκείνη, το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον μία από τις αναφορές για drones «δεν είχε καμία βάση στην πραγματικότητα».

Ο στολίσκος, που μεταφέρει ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε από τη Βαρκελώνη στα τέλη Αυγούστου με στόχο να «σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», σύμφωνα με τους οργανωτές. Σύμφωνα με τον Guardian αυτή τη στιγμή αριθμεί 51 σκάφη, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στα ανοιχτά της Κρήτης. Το Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα επιτρέψει στον στολίσκο να φτάσει στη Γάζα, έχοντας μπλοκάρει δύο προηγούμενες απόπειρες ακτιβιστών να προσεγγίσουν τη Γάζα διά θαλάσσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

