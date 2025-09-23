Ένας άνδρας και η σύζυγός του στη Βιρτζίνια καταδικάστηκαν για τον φόνο ενός ανάπηρου άνδρα από την εκκλησία τους, τον οποίο είχαν καλέσει στο σπίτι τους.

Ο Τζέιμς Κρίστιαν Λιντς, 52 ετών, είχε προηγουμένως παραδεχτεί την ενοχή του για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού σε σχέση με τον θάνατο του Χοσέ Λουίς Μορένο, 45 ετών, το 2023. Αυτή την εβδομάδα, η σύζυγός του, Κρίστι Μαρί Λιντς, 45 ετών, κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού για τον θάνατο του Μορένο, αφού απέρριψε μια αντίστοιχη πρόταση συμφωνίας και επέλεξε τη δίκη. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Norfolk, ο Τζέιμς κατέθεσε υπέρ της συζύγου του κατά τη διάρκεια της δίκης της, η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η λέξη ‘σοκαριστικό’ έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά, αλλά τα βάσανα που προκάλεσαν οι Λιντς στον κ. Μορένο – έναν ανάπηρο άνδρα που ισχυρίζονταν ότι ‘βοηθούσαν’ και που δεν είχε ‘πού να πάει’ – είναι πραγματικά σοκαριστικά», δήλωσε ο εισαγγελέας Ραμί Φατέχι, αναλύοντας τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του toofab.

Οι Λιντς φέρεται να είπαν στην αστυνομία μετά τον φόνο του Μορένο ότι τον γνώρισαν στην εκκλησία και τον προσκάλεσαν να ζήσει μαζί τους το 2022, επειδή «δεν είχε πού να πάει». Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το θύμα «είχε αναπηρία που προκαλούσε αδυναμία στους αστραγάλους του και χρειαζόταν περιπατητήρα για να κινηθεί», ενώ χρησιμοποιούσε το εισόδημα από την αναπηρία του για να συνεισφέρει στα έξοδα του νοικοκυριού.

Ο Τζέιμς φέρεται να είπε στις αρχές ότι μαζί με τη γυναίκα του «τιμωρούσαν» τον Μορένο σωματικά «σε πολλές περιπτώσεις επειδή δεν συνέβαλε στις δουλειές του σπιτιού λόγω της αναπηρίας του και επειδή μιλούσε στα ισπανικά γύρω τους». Φέρεται επίσης να παραδέχτηκε ότι πριν από τον θάνατο του Μορένο «τον είχε χτυπήσει αρκετές φορές στο κεφάλι με ένα τηγάνι, σχίζοντας το τριχωτό της κεφαλής του», αλλά αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο από φόβο ότι θα συλληφθεί.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Μορένο «πιθανότατα» πέθανε στις 9 Αυγούστου 2023 «μετά από σοβαρά χτυπήματα και στραγγαλισμό χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα του σπιτιού, όπως τηγάνι, ζώνη, μπαστούνι του μπέιζμπολ και λουρί σκύλου». Ο θάνατός του αναφέρθηκε δύο ημέρες αργότερα, όταν οι Λιντς φέρεται να ζήτησαν να συναντηθούν με έναν τοπικό πάστορα και του είπαν ότι «ο κ. Μορένο ήταν νεκρός μέσα στο σπίτι τους». Ο πάστορας τότε τους προέτρεψε να καλέσουν την αστυνομία, πράγμα που έκανε ο Τζέιμς.

Όταν οι αρχές ανταποκρίθηκαν, το σώμα του Μορένο βρέθηκε «γυμνό, καλυμμένο με μώλωπες και κοψίματα, με σημάδια από δέσιμο στον λαιμό». Υπήρχαν πιτσιλιές αίματος στους τοίχους και τα δάπεδα, ενώ υπήρχαν στοιχεία που υποδείκνυαν ότι το ζευγάρι «είχε προσπαθήσει να καθαρίσει αίμα από διάφορα σημεία του δεύτερου ορόφου». Ο Μορένο βρέθηκε στη βάση της σκάλας του πρώτου ορόφου και η νεκροψία έδειξε ότι πέθανε από «συνδυασμό στραγγαλισμού και τραυματισμού από χτυπήματα».

Η Κρίστι φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι είπε στον σύζυγό της πως ο συγκάτοικος τους «της είχε επιτεθεί και είχε ασκήσει σεξουαλική κακοποίηση», προτρέποντάς τον Τζέιμς να «ανδρωθεί και να ασχοληθεί μαζί του». Οι εισαγγελείς δεν σχολίασαν την εγκυρότητα των ισχυρισμών για επίθεση της Κρίστι.

Ο Τζέιμς φέρεται να είπε στις αρχές ότι όταν αντιμετώπισε τον Μορένο, το θύμα «προσπάθησε να τον κλωτσήσει και να τον απωθήσει, και ο κ. Λιντς απάντησε ξανά χτυπώντας τον με το τηγάνι». Οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι ενώ ο Τζέιμς είχε ύψος 1,93 μ. και βάρος 181 κιλά, ο Μορένο ήταν μόλις 1,70 μ. και 59 κιλά – με τον Τζέιμς είπε ότι το θύμα «είχε δύναμη σαν δαιμονική και δεν υποτασσόταν». Στη συνέχεια ο Τζέιμς φέρεται να πήρε ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ για να τον χτυπήσει και μετά το ζευγάρι κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μια ζώνη για να τον χτυπήσει και ένα λουρί σκύλου για να τον στραγγαλίσει.

Οι εισαγγελείς δεν είχαν εξήγηση γιατί βρέθηκε γυμνός, αλλά ανέφεραν ότι ο Τζέιμς ισχυρίστηκε ότι «του έκανε ντους λόγω της αιμορραγίας του».

Και οι δύο κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, πριν ο Λιντς αποδεχτεί συμφωνία παραδοχής τον Μάιο του 2025. Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, συν έξι μήνες επίβλεψης μετά την αποφυλάκισή του. Ο δικαστής του έδωσε ποινή πάνω από τα καθορισμένα όρια λόγω της «αποτρόπαιης φύσης του εγκλήματος».

Η Κρίστι, από την άλλη, θα καταδικαστεί στις 16 Ιανουαρίου.

«Είναι δυνατό να σκοτώσεις κάποιον αμέσως με όπλο, αλλά να χτυπάς και να στραγγαλίζεις κάποιον μέχρι θανάτου απαιτεί σοβαρή σωματική προσπάθεια και αποφασιστική επιμονή να προκαλέσεις πόνο και να σκοτώσεις», δήλωσε ο Φατέχι. «Πονάει η καρδιά να φανταστεί κανείς τι βίωσε ο κ. Μορένο στα χέρια των Λιντς και τα βασανιστήρια που ένιωσε καθώς πέθαινε. Οι δικαιολογίες που έδωσαν οι Λιντς για τα εγκλήματά τους δεν ήταν δικαιολογία, και τώρα θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες».

Ο Φατέχι κατέληξε: «Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε ανθρώπους που, όπως ο κ. Μορένο, δεν μπορούν πλέον να ζητήσουν δικαιοσύνη και να διώκουμε όσους βλάπτουν ευάλωτα θύματα».