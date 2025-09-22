Μία αμήχανη στιγμή βίωσε δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όταν τον ρώτησε εάν έκανε παζάρι για τη Γάζα.
Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος δημοσιογράφος του πρακτορείου Anadolu κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου λίγο πριν αναχωρήσει ο Τούρκος πρόεδρος για τη συνεδρίαση του ΟΗΕ δεν δίστασε να τον ρωτήσει αν ισχύει ο ισχυρισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στη συνάντηση που είχε με τον γιο του Τραμπ έκανε παζάρι για τη Γάζα.
Τότε ο πρόεδρος της Τουρκίας του απάντησε: «Φαντάζομαι ότι δεν πιστεύετε όσα λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».
Ο διάλογος μεταξύ του δημοσιογράφου και του Ερντογάν
- Δημοσιογράφος: O πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ ισχυρίστηκε πως με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ έχετε κάνει παζάρια για τη Γάζα. Θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σας.
- Ερντογάν: Τι παζάρια έχουμε κάνει;
- Δημοσιογράφος: Για το θέμα της Γάζας. Γάζα. Υποστήριξε πως συναντηθήκατε (με τον γιο του Τραμπ) και πως κάνατε παζάρια.
- Ερντογάν: Ήταν δίπλα μας; Φαντάζομαι ότι δεν πιστεύετε όσα λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι;
- Δημοσιογράφος: Εμείς ρωτάμε εσάς..
- Ερντογάν: Εμείς μέχρι και σήμερα τις αγορές των αεροσκαφών δεν τις κάναμε ρωτώντας τον Οζγκιούρ Οζέλ και δεν θα τις κάνουμε έτσι. Άλλωστε δεν καταλαβαίνει από τέτοιες υποθέσεις. Δεν είναι της δικής του κλάσης. Εμείς αν θα κάνουμε κάποιο αλισβερίσι με τον κ. Τραμπ μεταξύ της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, τότε δεν υπάρχει η ανάγκη να την κάνουμε με τον γιο του, αφού μπορούμε να την κάνουμε με τον ίδιο τον Τραμπ.