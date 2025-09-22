Μία αμήχανη στιγμή βίωσε δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όταν τον ρώτησε εάν έκανε παζάρι για τη Γάζα.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος δημοσιογράφος του πρακτορείου Anadolu κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου λίγο πριν αναχωρήσει ο Τούρκος πρόεδρος για τη συνεδρίαση του ΟΗΕ δεν δίστασε να τον ρωτήσει αν ισχύει ο ισχυρισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στη συνάντηση που είχε με τον γιο του Τραμπ έκανε παζάρι για τη Γάζα.

Τότε ο πρόεδρος της Τουρκίας του απάντησε: «Φαντάζομαι ότι δεν πιστεύετε όσα λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Ο διάλογος μεταξύ του δημοσιογράφου και του Ερντογάν