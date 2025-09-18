Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας των ΗΠΑ επικύρωσαν δεκάδες υποψηφίους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με μία μόνο ψηφοφορία, λίγες μέρες αφότου άλλαξαν κατά κόμμα τους κανόνες, επιτρέποντας πλέον την ομαδική εξέταση των περισσότερων διορισμών στην εκτελεστική εξουσία.

Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε 48 υποψηφίους του Τραμπ για μεσαίες θέσεις στην εκτελεστική εξουσία και πρεσβείες. Αν είχαν εξεταστεί ξεχωριστά, οι επιβεβαιώσεις τους θα απαιτούσαν εβδομάδες συνεδριάσεων στη Γερουσία.

«Αν η Γερουσία συνέχιζε με τον ρυθμό που ακολουθούσαμε τον Ιούλιο, θα υπήρχαν ακόμη εκατοντάδες κενά γραφεία στην εκτελεστική εξουσία την τελευταία ημέρα της θητείας του Προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της πλειοψηφίας Τζον Τούν (R-S.D.).

Μεταξύ αυτών που διορίστικαν την Πέμπτη είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για πρέσβης στην Ελλάδα, η Καλίστα Γκίνγκριτς για πρέσβης στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν, και ο Μπράντον Γουίλιαμς για αναπληρωτής υφυπουργός πυρηνικής ασφάλειας στο Υπουργείο Ενέργειας.

Η Γκιλφόιλ είναι πρώην σύζυγος του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, και πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ενώ η Γκίνγκριτς είναι παντρεμένη με τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Νιουτ Γκίνγκριτς. Ο Γουίλιαμς είναι πρώην Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Νέα Υόρκη.

Η αλλαγή των κανόνων κατά κόμμα — γνωστή στη Γερουσία ως «πυρηνική επιλογή» — ήρθε μετά από τη δυσαρέσκεια των Ρεπουμπλικάνων για τον αργό ρυθμό επιβεβαιώσεων των διορισμών της κυβέρνησης Τραμπ, λόγω της αντίθεσης των Δημοκρατικών στην ταχεία διαδικασία τους.

Ο μόνος υποψήφιος του Τραμπ που πέρασε χωρίς δυσκολία από τη Γερουσία ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο διορισμός του οποίου είχε επικυρωθεί τον Ιανουάριο σχεδόν ομόφωνα.

Η επιτυχία αυτή δίνει στους Ρεπουμπλικάνους τη δυνατότητα να επικυρώσουν σχεδόν 150 διορισμούς τις επόμενες εβδομάδες και μήνες χωρίς να χρειάζεται κάθε υποψηφιότητα να περνάει από ξεχωριστή ψηφοφορία και να δεσμεύεται πολύτιμος χρόνος της ολομέλειας, κάτι που οι Δημοκρατικοί είχαν επιβάλλει πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου.

Ωστόσο, η νέα διαδικασία δεν αφορά τις υποψηφιότητες δικαστών, οι οποίες εξακολουθούν να απαιτούν δύο ώρες εξέτασης στην ολομέλεια. Εξαιρούνται επίσης οι διορισμοί υπουργών και οι υποψήφιοι για το Ανώτατο Δικαστήριο, που συνεχίζουν να χρειάζονται 30 ώρες συζήτησης και ψηφοφορίας.