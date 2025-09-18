Η σχέση του ανθρώπου με το αλκοόλ (με τα καλά και τα κακά της) χρονολογείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αρχαία Αίγυπτο, όπου οι εργάτες στις πυραμίδες λάμβαναν και μπίρες ως αμοιβή.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση για την έλξη προς το αλκοόλ. Διάφορες θεωρίες πρότειναν ότι είναι κοινωνικό κατασκεύασμα που βασίστηκε στην κουλτούρα των ναρκωτικών, τη δύναμη της συνήθειας και τον εθισμό.

Τώρα μια νέα μελέτη υπόσχεται πως ανατρέπει τα δεδομένα, καθώς υποστηρίζει ότι τα αίτια εντοπίζονται στη φύση και όχι στην κοινωνία.

Βιολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ εξέτασαν την αιθανόλη στα φρούτα που καταναλώνουν οι χιμπατζήδες και πιστεύουν ότι η ανθρώπινη έλξη προς το αλκοόλ προέρχεται από την έλξη των μαϊμούδων προς την αιθανόλη που περιέχεται στο φαγητό που τρώνε. Απλώς, οι άνθρωποι σε αντίθεση με τα άγρια ζώα έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα την έλξη τους, παρασκευάζοντας αλκοόλ, το οποίο είναι και πιο δυνατό από την ποσότητα αιθανόλης που θα κατανάλωναν στη φύση.

Σύμφωνα με το Interesting Engineering, οι χιμπατζήδες ζυγίζουν περίπου 40 κιλά και ημερησίως καταναλώνουν σχεδόν 4,5 κιλά φρούτα, δηλαδή το 5% με 10% τού βάρους τους. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά καταναλώνουν 14 γραμμάρια καθαρής αιθανόλης, ποσότητα που ισοδυναμεί με ένα ανθρώπινο ποτό. Επίσης, αν ληφθεί υπόψιν η αναλογία με το σωματικό βάρος των μαϊμούδων, τότε οι χιμπατζήδες καταναλώνουν αιθανόλη ισοδύναμη με δύο αλκοολούχα ποτά.

Επιπλέον, η ποσότητα αυτή αυξάνεται αν τρώνε πιο ώριμα φρούτα, γιατί περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης. Εντούτοις, λόγω μεταβολισμοί οι χιμπατζήδες δεν μεθάνε, καθώς για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να τρώνε φρούτα σχεδόν ένα 24ωρο.

«Αυτή η χρόνια, χαμηλού επιπέδου έκθεση στο αλκοόλ υποστηρίζει την υπόθεση της “μεθυσμένης μαϊμούς”, η οποία υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη έλξη προς το αλκοόλ μπορεί να προήλθε από τη διατροφή των πρωτευόντων προγόνων μας», ανέφεραν οι βιολόγοι.

«Η ανθρώπινη έλξη προς το αλκοόλ πιθανώς προέκυψε από αυτή τη διατροφική κληρονομιά του κοινού μας προγόνου με τους χιμπαντζήδες», είπε ο Aleksey Maro, μεταπτυχιακός φοιτητής του UC Berkeley.