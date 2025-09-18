Πέντε αστυνομικοί δέχτηκαν πυρά και τρεις από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους σε περιστατικό στην κομητεία Γιορκ της Πενσυλβάνιας, την Τετάρτη, όπως ενημέρωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Ο δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, είναι νεκρός, σύμφωνα με τον Διοικητή της Αστυνομίας Πολιτείας Πενσυλβάνια, Συνταγματάρχη Κρίστοφερ Παρίς.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι καταδίκασε το γεγονός, αναφέροντας: «Η βία κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου αποτελεί μάστιγα για την κοινωνία μας και ποτέ δεν είναι αποδεκτή. Προσευχηθείτε για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς».

Στις έρευνες συνδράμουν το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αστυνομικούς, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την κοινότητα της κομητείας Γιορκ», δήλωσε ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Ο Κυβερνήτης της πολιτείας, Τζος Σάπιρο, και ο Γενικός Εισαγγελέας Ντέιβ Σάντεϊ ανέφεραν μέσω ξεχωριστών δημοσιεύσεων στο X ότι κατευθύνονται προς τον τόπο του συμβάντος.

Το νοσοκομείο WellSpan York επιβεβαίωσε ότι νοσηλεύονται δύο άτομα εκεί που σχετίζονται με το περιστατικό, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά τους, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Έχουν εφαρμοστεί αυξημένα πρωτόκολλα ασφαλείας στο νοσοκομείο», δήλωσε η εκπρόσωπος Μάγκι Μπάρτον.

Το Προξενείο του Μεξικού στη Φιλαδέλφεια συνιστά στη μεξικανική κοινότητα «να ακολουθεί τις επίσημες οδηγίες».

«Το Προξενείο παρακολουθεί το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο North Codorus Township, Πενσυλβάνια», ανέφερε στη δημοσίευση. «Η μεξικανική κοινότητα συνιστάται να ακολουθεί τις επίσημες οδηγίες».

Οι αρμόδιοι τόνισαν ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί «προξενική βοήθεια», υπάρχει διαθέσιμη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης. Η σχέση της μεξικανικής κοινότητας με το περιστατικό παραμένει ασαφής.

Η σχολική περιφέρεια Spring Grove εξέδωσε προσωρινή εντολή παραμονής σε ασφαλές σημείο, επισημαίνοντας ότι το συμβάν δεν αφορά σχολεία ή μαθητές της. Η εντολή ανακλήθηκε λίγο μετά τις 16:00, καθώς οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως».

Στην περιοχή παρατηρήθηκε ελικόπτερο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αστυνομία Πολιτείας Πενσυλβάνια ερευνά την υπόθεση, ενώ το ATF επιβεβαίωσε ότι πράκτορες από το γραφείο του Χάρισμπουργκ συνδράμουν τις έρευνες.